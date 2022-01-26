Киев может выигрышно их использовать, – Пионтковский о минских договоренностях

Украина может использовать минские договоренности в собственных интересах. Поэтому выходить из них точно не надо.

Соответствующие соглашения являются базисом для украинской дипломатии. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Триумф украинской дипломатии

"Сами по себе Минские договоренности Киев может выигрышно отыграть. Уже дважды Москва "вытягивала" Украину в Совет безопасности – в 2020 и 2021 годах – чтобы отчитаться за выполнение минских договоренностей", – отметил Пионтковский.

По его словам, каждый раз заседание Совета Безопасности заканчивалось триумфом украинской дипломатии. Немалая заслуга в успехе нашего государства благодаря госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

В Стокгольме он (Кулеба – 24 канал) в течение получаса Сергея Лаврова "размазывал по стене" по Минским соглашениям. Показывали, что Москва не выполняет базовые Минские пункты: прекращение огня, вывод войск, освобождение пленных и допуск ОБСЕ. Андрей Пионтковский Русский публицист

Выходить из минских соглашений не надо

Российский публицист считает, что Украине не нужно выходить из минских договоренностей. Ведь они дают достаточную платформу для борьбы.

У Украины есть очень выигрышная позиция в интерпретации, которую она показала всему миру,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что нет никакого смысла и необходимости апеллировать тремя основными пунктами договоренностей, на которых отмечает Москва.

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