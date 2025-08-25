В Україну 25 серпня прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере як раз під час свого Дня народження. Український лідер обговорив з ним низку питань, які стосуються енергетики, гарантій безпеки, співпраці в оборонній сфері.

Про це повідомила журналістка 24 Каналу Софія Назаренко, додавши, що Зеленський наголосив, що нині триває активна підготовка України до зимового періоду, але Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Тож наша держава потребує підтримки в цій сфері.

Чим Норвегія готова допомагати Україні?

Окрім гарантій безпеки, співпраці щодо виготовлення зброї та в сфері енергетики, Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере порушили тему необхідності повернення викрадених Росією українських дітей, а також полонених.

Президент України подякував норвежцям за постачання систем ППО та ракет до них. Це питання для нашої держави нагальне, бо є дефіцит таких протиповітряних засобів. Крім того, раніше Норвегія передала Україні ЗРК середньої дальності NASAMS. Зеленський висловив сподівання, що в майбутньому такі системи будуть виготовлятися і в Україні разом з норвежською стороною.

Норвегія приїхала з гарними новинами. Очікується, що уряд цієї країни зможе виділити орієнтовно 8,5 мільярда доларів в якості підтримки у 2026 році. Такий проєкт уряд має намір скоро подати до парламенту. Це питання перебуває на розгляді,

– розповіла кореспондентка 24 Каналу.

Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія готова долучитися до надання Україні гарантій безпеки. Однак він наголосив, що спочатку має бути припинений вогонь. Норвегія готова посилювати оборонні можливості України, інвестувати в її ВПК та в захист українського неба.

"Коли буде досягнута мирна угода, тоді Україні потрібні будуть гарантії того, що війна знову не чекатиме її. Найбільш критична гарантія для безпеки України – надати їй серйозні оборонні спроможності, які вона зможе використати, щоб захистити себе в майбутньому. Ми це активно підтримуватимемо. Зараз триває обговорення гарантій безпеки, які були б колективними між країнами, але ключовим є те, що б США продовжували бути залученими в цю розмову", – озвучив Йонас Гар Стере.

Надійні гарантії безпеки, як наголосив прем'єр Норвегії – це скоординовані дії між США та Європою. Тому присутність в цьому обговоренні Сполучених Штатів є дуже важливою.

Український президент Зеленський зауважив на тому, що від Норвегії наша держава хотіла б й надалі отримувати системи ППО, а також продовжити навчання з керування цими засобами українських військових, як це відбувається зараз.

Що ще озвучили Зеленський та Гар Стере в ході пресконференції?