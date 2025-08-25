В Украину 25 августа прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере как раз во время своего Дня рождения. Украинский лидер обсудил с ним ряд вопросов, которые касаются энергетики, гарантий безопасности, сотрудничества в оборонной сфере.

Об этом сообщила журналистка 24 Канала София Назаренко, добавив, что Зеленский отметил, что сейчас идет активная подготовка Украины к зимнему периоду, но Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Поэтому наше государство нуждается в поддержке в этой сфере.

Смотрите также Зеленский назвал главную цель гарантий безопасности для Украины

Чем Норвегия готова помогать Украине?

Кроме гарантий безопасности, сотрудничества по изготовлению оружия и в сфере энергетики, Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере подняли тему необходимости возвращения похищенных Россией украинских детей, а также пленных.

Президент Украины поблагодарил норвежцев за поставки систем ПВО и ракет к ним. Этот вопрос для нашего государства насущный, потому что есть дефицит таких противовоздушных средств. Кроме того, ранее Норвегия передала Украине ЗРК средней дальности NASAMS. Зеленский выразил надежду, что в будущем такие системы будут изготавливаться и в Украине вместе с норвежской стороной.

Норвегия приехала с хорошими новостями. Ожидается, что правительство этой страны сможет выделить ориентировочно 8,5 миллиарда долларов в качестве поддержки в 2026 году. Такой проект правительство намерено скоро подать в парламент. Этот вопрос находится на рассмотрении,

– рассказала корреспондентка 24 Канала.

Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия готова присоединиться к предоставлению Украине гарантий безопасности. Однако он отметил, что сначала должен быть прекращен огонь. Норвегия готова усиливать оборонные возможности Украины, инвестировать в ее ВПК и в защиту украинского неба.

"Когда будет достигнуто мирное соглашение, тогда Украине нужны будут гарантии того, что война снова не будет ждать ее. Наиболее критическая гарантия для безопасности Украины – предоставить ей серьезные оборонительные способности, которые она сможет использовать, чтобы защитить себя в будущем. Мы это активно будем поддерживать. Сейчас идет обсуждение гарантий безопасности, которые были бы коллективными между странами, но ключевым является то, что бы США продолжали быть вовлеченными в этот разговор", – озвучил Йонас Гар Стере.

Надежные гарантии безопасности, как отметил премьер Норвегии – это скоординированные действия между США и Европой. Поэтому присутствие в этом обсуждении Соединенных Штатов очень важно.

Украинский президент Зеленский отметил, что от Норвегии наше государство хотело бы и в дальнейшем получать системы ПВО, а также продолжить обучение по управлению этими средствами украинских военных, как это происходит сейчас.

Что еще озвучили Зеленский и Гар Стере в ходе пресс-конференции?