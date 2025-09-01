1 вересня, 01:48
На Київщині лунають вибухи
Росія знову атакує Україну безпілотниками. Вночі 1 вересня вибухи чули на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
О 1:42 ОВА повідомила про БпЛА у повітряному просторі Київщини. Сили ППО працють по цілі.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– наголосила влада.
Військова адміністрація закликала киян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.