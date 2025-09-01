На Київщині лунають вибухи

Росія знову атакує Україну безпілотниками. Вночі 1 вересня вибухи чули на Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

О 1:42 ОВА повідомила про БпЛА у повітряному просторі Київщини. Сили ППО працють по цілі.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– наголосила влада.

Військова адміністрація закликала киян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.