Росіяни продовжують атакувати Україну. У ніч проти 6 жовтня під ударом опинилася Київщина.

Там по ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Там закликали мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Зауважимо, що близько 01:27 у Повітряних силах повідомили про БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину. А також на сході області курсом на північ. Вже о 01:38 в регіоні працювала ППО.

Згодом моніторингові канали зазначили, що шість "Шахедів" з різних сторін летять до Фастова, а ще два – пролітають Васильків та летять в напрямку Боярки та Вишневого.