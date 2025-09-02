На Київщині вибухи: в регіоні працює ППО
- У Київській області ввечері 2 вересня чули вибухи, в ОВА повідомили про рух ворожих дронів та роботу сил ППО в регіоні.
- Жителів Київщини закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
У вівторок, 2 вересня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Ворожі дрони зафіксували зокрема на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу у Вишгородському районі Київщини оголосили о 17:54. Згодом до нього також додався Бучанський.
О 18:51 в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.
Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться в повідомленні.
Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що російські БпЛА рухають з Київщини на Житомирщину.
Росіяни продовжують атакувати Україну: що відомо?
- Вдень 2 вересня Росія запустила на Україну 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку Києва. Станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 48 ворожих дронів.
- Цього ж дня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. За словами мера, пошкоджень будівель поруч немає, а екстрені служби працюють на місці.
- Вночі 2 вересня російські військові також атакували Білу Церкву у Київській області. Внаслідок атаки загинув чоловік 1960 року народження, який працював охоронцем. Його знайшли в гаражному кооперативі.