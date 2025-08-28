Держслужба з етнополітики офіційно визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою. Остаточне рішення щодо її діяльності ухвалюватиме суд.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Що відомо про афіліацію УПЦ з РПЦ?

Держслужба з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення визнати Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні відповідно до статті 3 закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Перед цим було проведено перевірку, яка мала з’ясувати, чи є ознаки зв’язку Київської митрополії УПЦ з такою організацією. Дослідження підтвердило наявність афіліації з РПЦ, що суперечить закону "Про свободу совісті та релігійні організації". На підставі цього Київській митрополії було направлено припис із вимогою усунути порушення.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій у відповіді повідомив про відмову виконувати вимоги ДЕСС.

У зв’язку з цим, через відсутність підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена

Загалом процедура виглядає так:

ДЕСС перевіряє релігійну організацію на можливі зв’язки з іноземними церквами, діяльність яких обмежена в Україні;

у разі виявлення порушень виноситься припис щодо їх усунення;

якщо організація відмовляється його виконати, ДЕСС офіційно визнає її пов’язаною з іноземною церквою;

остаточне рішення про заборону її діяльності ухвалює суд.

Що передувало?