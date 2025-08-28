Киевскую митрополию УПЦ признали связанной с Русской православной церковью: что будет дальше
- Госслужба по этнополитике признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с Русской православной церковью.
- УПЦ отказалась выполнять требования ГЭСС, решение о запрете ее деятельности будет принято судом.
Госслужба по этнополитике официально признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с Русской православной церковью. Окончательное решение относительно ее деятельности будет принимать суд.
Что известно об аффилиации УПЦ с РПЦ?
Госслужба по этнополитике и свободе совести приняла решение признать Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине в соответствии со статьей 3 закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Перед этим была проведена проверка, которая должна была выяснить, есть ли признаки связи Киевской митрополии УПЦ с такой организацией. Исследование подтвердило наличие аффилиации с РПЦ, что противоречит закону "О свободе совести и религиозных организациях". На основании этого Киевской митрополии было направлено предписание с требованием устранить нарушения.
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в ответе сообщил об отказе выполнять требования ГЭСС.
В связи с этим, из-за отсутствия оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятнадцатой статьи 16 закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена
В целом процедура выглядит так:
- ГЭСС проверяет религиозную организацию на возможные связи с иностранными церквями, деятельность которых ограничена в Украине;
- в случае выявления нарушений выносится предписание по их устранению;
- если организация отказывается его выполнить, ГЭСС официально признает ее связанной с иностранной церковью;
- окончательное решение о запрете ее деятельности принимает суд.
Что предшествовало?
- ДЕСС 8 июля опубликовала результаты исследования, в котором говорится, что Киевская митрополия Украинской православной церкви до сих пор имеет признаки аффилированности с РПЦ. В частности, специалисты не обнаружили в официальных документах и решениях руководящих органов УПЦ и Киевской митрополии, что предписание Главы Х Устава русской православной церкви утратило силу.
- Также УПЦ МП обязали до 18 августа окончательно разорвать связи с Россией. ДЕСС требовали от митрополита Онуфрия предоставить официальные решения церкви по нескольким пунктам.
- Кроме того, 2 июля президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства митрополита Онуфрия. Правоохранителям удалось выяснить, что в 2002 году он добровольно получил гражданство России.