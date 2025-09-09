Удень 9 вересня російська армія атакує Київську область дронами. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи в Київській області?

Влада столичного регіону повідомила, що через атаку російських безпілотників довелося залучити сили протиповітряної оборони. Внаслідок цього в області чули вибухи близько 15:38.

О 15:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ворожий БпЛА рухався з Чернігівщини на Броварський район Київської області, а раніше дрони помічали у Вишгородському районі.

Обласна військова адміністрація закликала жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та не публікувати в мережі роботу бійців.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться в повідомленні.

Наразі про можливі наслідки атаки дронами-камікадзе та про інші подробиці не повідомляється.

Атака на Україну 9 вересня: що відомо?