Днем 9 сентября российская армия атакует Киевскую область дронами. Силы ПВО работают по вражеским целям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Власти столичного региона сообщили, что из-за атаки российских беспилотников пришлось привлечь силы противовоздушной обороны. Вследствие этого в области слышали взрывы около 15:38.

В 15:20 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что вражеский БпЛА двигался с Черниговщины на Броварской район Киевской области, а ранее дроны замечали в Вышгородском районе.

Областная военная администрация призвала жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и не публиковать в сети работу бойцов.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Сейчас о возможных последствиях атаки дронами-камикадзе и о других подробностях не сообщается.

Атака на Украину 9 сентября: что известно?