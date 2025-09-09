Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Власти столичного региона сообщили, что из-за атаки российских беспилотников пришлось привлечь силы противовоздушной обороны. Вследствие этого в области слышали взрывы около 15:38.
В 15:20 Воздушные Силы ВСУ сообщили, что вражеский БпЛА двигался с Черниговщины на Броварской район Киевской области, а ранее дроны замечали в Вышгородском районе.
Областная военная администрация призвала жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и не публиковать в сети работу бойцов.
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– говорится в сообщении.
Сейчас о возможных последствиях атаки дронами-камикадзе и о других подробностях не сообщается.
Атака на Украину 9 сентября: что известно?
- Утром российская армия запустила дроны на Киевскую область. Вражеские БпЛА в воздушном пространстве фиксировали в 10:41.
- Ночью по Украине запустили 84 ударных беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и другие. 60 из них удалось сбить силам ПВО. К сожалению, зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников на 10 локациях.
- В Запорожье из-за обстрела загорелся частный дом, ранена 66-летняя женщина. По городу нанесли по меньшей мере два удара.
- Днем оккупанты атаковали КАБом поселок Яровая в Донецкой области. Во время обстрела там выдавали пенсию. Погибли гражданские люди – удар лишил жизни 21 человека.