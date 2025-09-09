Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи в Київській області?
Влада столичного регіону повідомила, що через атаку російських безпілотників довелося залучити сили протиповітряної оборони. Внаслідок цього в області чули вибухи близько 15:38.
О 15:20 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ворожий БпЛА рухався з Чернігівщини на Броварський район Київської області, а раніше дрони помічали у Вишгородському районі.
Обласна військова адміністрація закликала жителів перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та не публікувати в мережі роботу бійців.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– йдеться в повідомленні.
Наразі про можливі наслідки атаки дронами-камікадзе та про інші подробиці не повідомляється.
Атака на Україну 9 вересня: що відомо?
- Зранку російська армія запустила дрони на Київську область. Ворожі БпЛА у повітряному просторі фіксували о 10:41.
- Вночі по Україні запустили 84 ударних безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та інші. 60 з них вдалося збити силам ППО. На жаль, зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників на 10 локаціях.
- У Запоріжжі через обстріл загорівся приватний будинок, поранена 66-річна жінка. По місту завдали щонайменше два удари.
- Удень окупанти атакували КАБом селище Ярова на Донеччині. У час обстрілу там видавали пенсію. Загинули цивільні люди – удар позбавив життя 21 людину.