У Зеленського назвали ключову проблему у війні сьогодні

Ключова проблема у війні Росії проти України нині – це дефіцит ресурсу для знищення логістичного забезпечення російської армії. Для цього треба суттєве збільшення далекобійної ракети.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що це – виробництва. Нині в них інвестує як українська держава, так і партнери. Він додав, що бачення сучасної війни не справдилися – вона виглядає зовсім інакше.

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"400 тисяч людей, які перебувають на окупованих територіях – це харчування, амуніція, боєкомплекти, ротації. Оце все треба знищувати далеко від безпосереднього поля бою", – наголосив Подоляк.

Мовляв, не треба доводити, аби були нескінченні боєзіткнення стрілецького типу, у яких беруть участь українські бійці. Знищувати можна не лише ворожі транспортні вузли, але і склади тактичного та стратегічного рівня.

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Інша війна

Нині у війні мають бути інші акценти, потреби та ресурси. А також – інші домінантні можливості та технології. Нині це все, за словами радника керівника Офісу Президента, виправляється. Усе через те, що об'єму війни такого типу ще не було.

Михайло Подоляк зауважив, що були локальні конфлікти, у яких брали участь спецнази. Однак то були зовсім інші війни. Якщо говорити про війну у Сирії, то там було суттєве домінування авіації та майже повна відсутність системи протиракетної оборони. Це дозволяло знищувати міста "в нуль" за дуже обмежений час.

Усе це нині відпрацьовується разом з партнерами. І партнери бачать ключовий елемент в Україні – це напрочуд професійну армію, яка дуже швидко переформатувалась,

– сказав радник голови ОПУ.

Мовиться не лише про використання зброї стандарту НАТО, але й про правила та принципи ведення сучасної війни. Михайло Подоляк зазначив, що українська армія може бути "колективним консультантом" для будь-яких армій країн НАТО. Йдеться не про кількість зброї чи особового складу, а про навички та професійність.

Збройні Сили України можуть пояснювати, як треба відпрацьовувати війну, аналізувати та протидіяти ризикам, а також – як використовувати ті чи інші технології. Михайло Подоляк припускає, що це розуміють і союзники України.



"Вони бачать дійсно величезну кількість успіхів тактичного і навіть стратегічного рівня. Вони розуміють, що для того, щоби винищити все російське окупаційне угруповання, – це 400 тисяч людей, треба чітко рахувати математику – скільки це коштує. Щодо снаряда, дрону, ракети, протитанкової, протимінної системи тощо", – наголосив радник голови ОПУ.

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