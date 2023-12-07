У Зеленского назвали ключевую проблему в войне сегодня
Ключевая проблема в войне России против Украины – это дефицит ресурса для уничтожения логистического обеспечения российской армии. Для этого необходимо существенное увеличение дальнобойных ракет.
Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что это – производства. В настоящее время в них инвестирует как украинское государство, так и партнеры. Он добавил, что видения современной войны не оправдались – она выглядит совсем по-другому.
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"400 тысяч человек, которые находятся на оккупированных территориях – это питание, амуниция, боекомплекты, ротации. Это все нужно уничтожать вдали от непосредственного поля боя", – подчеркнул Подоляк.
Мол, не надо доводить, чтобы были бесконечные боестолкновения стрелкового типа, в которых участвуют украинские бойцы. Уничтожать можно не только вражеские транспортные узлы, но и склады тактического и стратегического уровня.
Какая ключевая проблема войны России против Украины: смотрите видео
Другая война
В настоящее время в войне должны быть другие акценты, потребности и ресурсы. А также – другие доминантные возможности и технологии. Сейчас это все, по словам советника руководителя Офиса Президента, исправляется. Все потому, что объема войны такого типа еще не было.
Михаил Подоляк отметил, что были локальные конфликты, в которых участвовали спецназы. Однако это были совсем другие войны. Если говорить о войне в Сирии, то было существенное доминирование авиации и почти полное отсутствие системы противоракетной обороны. Это позволяло уничтожать города "в ноль" за очень ограниченное время.
Все это сейчас отрабатывается вместе с партнерами. И партнеры видят ключевой элемент в Украине – это удивительно профессиональная армия, которая очень быстро переформатировалась,
– сказал советник главы ОПУ.
Речь идет не только об использовании оружия стандарта НАТО, но и о правилах и принципах ведения современной войны. Михаил Подоляк отметил, что украинская армия может быть "коллективным консультантом" для любых армий стран НАТО. Говорится не о количестве оружия или личного состава, а о навыках и профессионализме.
Вооруженные Силы Украины могут объяснять, как следует отрабатывать войну, анализировать и противодействовать рискам, а также – как использовать те или иные технологии. Михаил Подоляк предполагает, что это понимают и союзники Украины.
"Они видят действительно огромное количество успехов тактического и даже стратегического уровня. Они понимают, что для того, чтобы истребить всю российскую оккупационную группировку, – это 400 тысяч человек, нужно четко считать математику – сколько это стоит. Что касается снаряда, дрона, ракеты, противотанковой, противоминной системы и т.д.", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Война России против Украины: главное
- 6 декабря на фронте зафиксировали 91 боевое столкновение. Украинские защитники отразили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты пытались наступать на Запорожском, Шахтерском и Марьинском направлениях.
- Украинские бойцы в течение среды ликвидировали 1 120 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла уже 336 230 военных.
- Также наши военные уничтожили 18 танков, 26 боевых бронированных машин и 21 артиллерийскую систему. Не стало у врага 33 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1 крылатой ракеты. Вооруженные Силы Украины уничтожили 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.
- Украинские армейцы находятся между второй и третьей линией обороны врага. ВСУ деоккупировали уже 50% территории. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что есть план на 2024 год.