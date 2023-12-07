У Зеленского назвали ключевую проблему в войне сегодня

Ключевая проблема в войне России против Украины – это дефицит ресурса для уничтожения логистического обеспечения российской армии. Для этого необходимо существенное увеличение дальнобойных ракет.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что это – производства. В настоящее время в них инвестирует как украинское государство, так и партнеры. Он добавил, что видения современной войны не оправдались – она выглядит совсем по-другому.

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"400 тысяч человек, которые находятся на оккупированных территориях – это питание, амуниция, боекомплекты, ротации. Это все нужно уничтожать вдали от непосредственного поля боя", – подчеркнул Подоляк.

Мол, не надо доводить, чтобы были бесконечные боестолкновения стрелкового типа, в которых участвуют украинские бойцы. Уничтожать можно не только вражеские транспортные узлы, но и склады тактического и стратегического уровня.

Какая ключевая проблема войны России против Украины: смотрите видео

Другая война

В настоящее время в войне должны быть другие акценты, потребности и ресурсы. А также – другие доминантные возможности и технологии. Сейчас это все, по словам советника руководителя Офиса Президента, исправляется. Все потому, что объема войны такого типа еще не было.

Михаил Подоляк отметил, что были локальные конфликты, в которых участвовали спецназы. Однако это были совсем другие войны. Если говорить о войне в Сирии, то было существенное доминирование авиации и почти полное отсутствие системы противоракетной обороны. Это позволяло уничтожать города "в ноль" за очень ограниченное время.

Все это сейчас отрабатывается вместе с партнерами. И партнеры видят ключевой элемент в Украине – это удивительно профессиональная армия, которая очень быстро переформатировалась,

– сказал советник главы ОПУ.

Речь идет не только об использовании оружия стандарта НАТО, но и о правилах и принципах ведения современной войны. Михаил Подоляк отметил, что украинская армия может быть "коллективным консультантом" для любых армий стран НАТО. Говорится не о количестве оружия или личного состава, а о навыках и профессионализме.

Вооруженные Силы Украины могут объяснять, как следует отрабатывать войну, анализировать и противодействовать рискам, а также – как использовать те или иные технологии. Михаил Подоляк предполагает, что это понимают и союзники Украины.



"Они видят действительно огромное количество успехов тактического и даже стратегического уровня. Они понимают, что для того, чтобы истребить всю российскую оккупационную группировку, – это 400 тысяч человек, нужно четко считать математику – сколько это стоит. Что касается снаряда, дрона, ракеты, противотанковой, противоминной системы и т.д.", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Война России против Украины: главное