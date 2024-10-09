Відправка військ КНДР в Україну: як це може відбуватися і скільки бригад має Пхеньян

КНДР готується направити свої регулярні війська в Україну на підтримку Росії. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї.

Так, Кім Йон Хен під час слухань у парламенті заявив, що КНДР вірогідно направить свої війська на війну проти України. Про це пише Defense Express. Аналітики розповіли, скільки бригад у КНДР і який вигляд може мати відправка ним військ в Україну.

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КНДР може відправити війська на війну проти України

Оглядачі зауважили, ці дані накладаються на те, що північнокорейські військові, у ролі так званих "радників", вже не тільки присутні на окупованій території України, а й зазнають втрат.

Напередодні ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах писали, 3 жовтня після атаки ЗСУ під Донецьком могли загинути 6 північнокорейських офіцерів.

Аналітики зазначають, що сценарій, за яким КНДР, окрім безпосередньої роботи свого військово-промислового комплексу із постачанням мільйонів артилерійських снарядів і десятків балістичних ракет, ще буде направляти в Україну своїх військових, – цілком можливий.

До речі, про відправлення північнокорейських військ говорять вже давно. Зокрема, станом на червень йшлося про сценарій з направлення Пхеньяном інженерних військ. Однак, ще тоді аналітики Defense Express поставили його під сумнів, мовляв, у Росії є кому будувати фортифікації.

Об'єктивно те, що зараз потрібно Росії, – жива сила. А у КНДР збройні сили на 1,28 мільйона осіб, з яких 1,1 мільйона сухопутних військ,

– зауважили оглядачі.

Армія Північної Кореї складається з 1 бронетанкової дивізії, 15 окремих бронетанкових бригад, 6 механізованих і 27 піхотних дивізій, а також 14 піхотних бригад. Окрім того, 1 артилерійської дивізії, 21 артилерійської бригади, 9 ракетно-артилерійських бригад.

Також до цих сил варто додати так звані елітні війська, які зведенні у сили спеціального призначення. Йдеться про 3 повітряно-десантні бригади й 1 окремий батальйон, 10 снайперських бригад, 9 легких піхотних бригад, 17 окремих розвідувальних батальйонів, а ще 8 окремих батальйонів спецпризначення головного розвідувального управління.

Окрім того, у складі збройних сил КНДР військово-морські сили чисельністю у 60 тисяч, повітряні сили – 110 тисяч, ракетні війська стратегічного призначення – до 10 тисяч. Однак усі ці оцінки приблизні. Вони зроблені лондонським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

Видання зауважило, така кількість підрозділів, пов'язана з тим, що збройні сили КНДР за чисельністю 5 у світі, та лише на 200 тисяч поступаються поточній офіційній штатній чисельності армії Росії.

Вважається, що значна частина збройних сил Північної Кореї використовується не для оборонних задач, а в сільському господарстві, промисловості й будівництві. Ба більше, реальна кількість боєздатних підрозділів може бути ще меншою, хоча це й не має значення у парадигмі "гарматного м'яса" та доктриною "задавити кількістю", яка існує у КНДР.

Водночас скільки особового складу зможе виділити Пхеньян наразі невідомо,

– зазначили оглядачі.

Додали, що загальний досвід відкритого приєднання до бойових дій, які йдуть дуже далеко від своїх кордонів, говорить, що зазвичай для цієї задачі формується так званий "експедиційний корпус".

Зазвичай він формується з найбільш підготовлених та боєздатних підрозділів, у випадку КНДР – повітряно-десантні бригади та розвідувальні батальйони,

– зазначили оглядачі.

Додали, у випадку з КНДР величезне значення для відбору кандидатів буде мати, перш за все, ідеологічна надійність. Значні зусилля будуть направлені на те, аби набраний "колектив" просто не розбігся.