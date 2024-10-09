Отправка войск КНДР в Украину: как это может происходить и сколько бригад имеет Пхеньян

КНДР готовится направить свои регулярные войска в Украину в поддержку России. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи.

Так, Ким Йон Хен во время слушаний в парламенте заявил, что КНДР, вероятно, направит свои войска на войну против Украины. Об этом пишет Defense Express. Аналитики рассказали, сколько бригад в КНДР и как может выглядеть отправка им войск в Украину.

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КНДР может отправить войска на войну против Украины

Обозреватели отметили, эти данные накладываются на то, что северокорейские военные, в роли так называемых "советников", уже не только присутствуют на оккупированной территории Украины, но и несут потери.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, 3 октября после атаки ВСУ под Донецком могли погибнуть 6 северокорейских офицеров.

Аналитики отмечают, что сценарий, по которому КНДР, кроме непосредственной работы своего военно-промышленного комплекса с поставкой миллионов артиллерийских снарядов и десятков баллистических ракет, еще будет направлять в Украину своих военных, – вполне возможен.

Кстати, об отправке северокорейских войск говорят уже давно. В частности, по состоянию на июнь речь шла о сценарии по направлению Пхеньяном инженерных войск. Однако еще тогда аналитики Defense Express поставили его под сомнение, мол, в России есть кому строить фортификации.

Объективно то, что сейчас нужно России, – живая сила. А в КНДР вооруженные силы на 1,28 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона сухопутных войск,

– отметили обозреватели.

Армия Северной Кореи состоит из 1 бронетанковой дивизии, 15 отдельных бронетанковых бригад, 6 механизированных и 27 пехотных дивизий, а также 14 пехотных бригад. Кроме того, 1 артиллерийской дивизии, 21 артиллерийской бригады, 9 ракетно-артиллерийских бригад.

Также к этим силам стоит добавить так называемые элитные войска, которые сведены в силы специального назначения. Речь идет о 3 воздушно-десантных бригадах и 1 отдельном батальоне, 10 снайперских бригад, 9 легких пехотных бригад, 17 отдельных разведывательных батальонов, а еще 8 отдельных батальонов спецназначения главного разведывательного управления.

Кроме того, в составе вооруженных сил КНДР военно-морские силы численностью в 60 тысяч, воздушные силы – 110 тысяч, ракетные войска стратегического назначения – до 10 тысяч. Однако все эти оценки приблизительные. Они сделаны лондонским Международным институтом стратегических исследований.

Издание заметило, такое количество подразделений, связано с тем, что вооруженные силы КНДР по численности 5 в мире, и лишь на 200 тысяч уступают текущей официальной штатной численности армии России.

Считается, что значительная часть вооруженных сил Северной Кореи используется не для оборонных задач, а в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Более того, реальное количество боеспособных подразделений может быть еще меньше, хотя это и не имеет значения в парадигме "пушечного мяса" и доктриной "задавить количеством", которая существует в КНДР.

В то же время сколько личного состава сможет выделить Пхеньян пока неизвестно,

– отметили обозреватели.

Добавили, что общий опыт открытого присоединения к боевым действиям, которые идут очень далеко от своих границ, говорит, что обычно для этой задачи формируется так называемый "экспедиционный корпус".

Обычно он формируется из наиболее подготовленных и боеспособных подразделений, в случае КНДР – воздушно-десантные бригады и разведывательные батальоны,

– отметили обозреватели.

Добавили, в случае с КНДР огромное значение для отбора кандидатов будет иметь, прежде всего, идеологическая надежность. Значительные усилия будут направлены на то, чтобы набранный "коллектив" просто не разбежался.