Світ хоче чути наші голоси: книжки про блокаду Маріуполя вийдуть в інших країнах

Про війну Росії з Україною говорить, зокрема, мистецтво. Українські видавництва публікують історії війни, які розповідають про незламну боротьбу українців проти російських окупантів, які прийшли на нашу землю коїти звірства. Світ хоче чути ці історії.

У видавництві "Лабораторія" вийшли друком бестселери "77 днів лютого" та "#Маріуполь #Надія". Обидві книги перекладуть іноземними мовами, інформує 24 Канал.

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Книга "#Маріуполь #Надія" – блокадний щоденник Надії Сухорукової – журналістки з Маріуполя. Права на книгу придбали Південна Корея та Словаччина. Тим часом "77 днів лютого" перекладуть англійською для США. Там книгу опублікують у Scribd – сервісі читання.

"#Маріуполь #Надія" та "77 днів лютого" – це книги про моторошну дійсність, у якій жили українці в перші дні та тижні повномасштабного вторгнення Росії.

Історія російсько-української війни в них описана крізь призму історій звичайних людей, мешканців прифронтових територій, які пережили бомбардування, окупацію, евакуацію. Поєднуючи принцип документальності та, з іншого боку, авторської суб'єктивності, вони стають свідченням безпосередніх свідків війни,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що щоденник Сухорукової надихнув на створення документального фільму "Маріуполь. Невтрачена надія". Співпродюсером книги стало Об'єднання Українських Продюсерів.

Кожен такий переклад – маленька перемога України. Література – також зброя. А ще література – діалог, під час якого люди з інших країн світу дізнаються, що насправді переживають та відчувають українці.