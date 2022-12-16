Мобілізація у 2023: кого торкнеться насамперед та чи буде посилений призов
Верховна Рада продовжила термін мобілізації до 19 лютого 2023 року. Водночас причин посилювати призов наразі не бачать.
Українців попередили, що повістки на блокпостах та у публічних місцях роздають для того, аби оновити інформацію про військовозобов'язаних. До війська наразі не потребують всіх чоловіків призовного віку.
Зауважте Чесно і по-дорослому: що насправді хотів сказати Залужний в нашумілому інтерв'ю
Низку мобілізаційних заходів проводитимуть упродовж дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про оповіщення військовозобов'язаних. У МВС України заявили, що Україна має достатньо добровольців.
Що кажуть у ЗСУ
У ЗСУ нагадали, що мобілізація відбувається з перших днів повномасштабного вторгнення. У плановому режимі її продовжуватимуть, аж доки не завершаться воєнні дії на території України.
Насамперед призиватимуть:
- військовозобов'язаних, які мають досвід проходження військової служби;
- молодих військовозобов'язаних, чиї професії мають стосунок до затребуваних військових спеціальностей.
Окрім того, у Міноборони наголосили, що продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут робити певні прогнози – некоректно.
Залужний про мобілізацію
Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ – зауважив, що у його розпорядженні – достатня кількість людей.
У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч,
– заявив він.
Залужний наголосив, що Україна потребує техніку. Зокрема, бронетранспортери.Важливо! Олексій Резніков – міністр оборони – також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками. Водночас досі наявні проблеми зі зброєю та амуніцією.