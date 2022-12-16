Мобилизация в 2023: кого коснется прежде всего и будет ли усилен призыв

Верховная Рада продлила срок мобилизации до 19 февраля 2023 года. В то же время причины ужесточать призыв пока не видят.

Украинцев предупредили, что повестки на блокпостах и публичных местах раздают для того, чтобы обновить информацию о военнообязанных. Армия пока не нуждается во всех мужчинах призывного возраста.

Важно Честно и по-взрослому: что на самом деле хотел сказать Залужный в нашумевшем интервью

Ряд мобилизационных мероприятий будет проводиться в течение действия военного положения. В частности, говорится об уведомлениях военнообязанных. В МВД Украины заявили, что в Украины – достаточно добровольцев.

Что говорят в ВСУ

В ВСУ напомнили, что мобилизация проходит с первых дней полномасштабного вторжения. В плановом режиме ее будут продолжать, пока не завершатся военные действия на территории Украины.

В первую очередь будут призывать:

военнообязанных, у которых есть опыт прохождения военной службы;

молодых военнообязанных, чьи профессии имеют отношение к востребованным военным специальностям.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь делать определенные прогнозы – некорректно.

Залужный о мобилизации

Валерий Залужный – главнокомандующий ВСУ – отметил, что в его распоряжении – достаточное количество людей.

У нас достаточно людей, и я четко вижу, что есть. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч,

– заявил он.

Залужный отметил, что Украина нуждается в технике. В частности, бронетранспортерах.