Во время пресс-конференции главе оборонного ведомства задали вопрос о том, как иностранный легион влияет на ситуацию на фронте. Тогда Резников ответил, что военнослужащие из других государств воюют за собственные ценности, потому что человеческого ресурса Вооруженным Силам хватает с самого начала общей мобилизации 24 февраля.

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С какой проблемой столкнулась украинская армия

По словам главы Министерства обороны, понятно, что с начала полномасштабного вторжения украинцы засвидетельствовали, что готовы на все, чтобы уберечь суверенитет своего государства. Иностранный легион, созданный после начала российской агрессии, конечно, помогает ликвидировать оккупантов, однако человеческого ресурса нам хватает. Зато есть другая проблема, которую могут решить только западные партнеры.

Россия разрушила своими действиями международную систему безопасности. Поэтому наличие иностранного легиона для нас такая поддержка (ценностная и политическая – 24 Канал). Потому что потенциал украинцев по поводу мобилизационного ресурса у нас есть. Для нас достаточно человеческого ресурса. Для нас очень важно оружие и амуниция для того, чтобы этот человеческий ресурс успешно мог воевать,

– сказал Резников.

Также он констатировал, что круглосуточно Киев ведет переговоры с партнерами, в том числе представителями оборонных ведомств западных государств относительно того, какое вооружение могли бы получить украинские бойцы.

Кроме того, следует упомянуть словами Резникова о том, какая именно страна способна наиболее эффективно бороться с Кремлем и его армией. В то время, когда НАТО определило Россию угрозой на ближайшие 10 лет, именно Украина и ее Вооруженные Силы знают, как эффективно ликвидировать российских захватчиков.

Мир продолжает помогать ВСУ оружием

Во время этой же пресс-конференции глава МО заверил, что именно артиллерия 155-миллиметового калибра, ПВО NASAMS, IRIS-T, ПЗРК Stinger, гранатометы Carl Gustaf, самолеты F-16 и F-15, шведский Gripen и другое оружие от западных партнеров – именно то, что помогло переломить ход этой войны.