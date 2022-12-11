Мобилизированные верующие становятся на распутье: предать веру или страну. Чтобы этого не произошло, юрист Андрей Новак советует написать заявление в военкомат и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной (невоенной) службы.

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Какие специальности входят в невоенную службу

По словам юриста, для обеспечения мобилизованной невоенной службы нужно добавить документ, подтверждающий истинность этих убеждений – справку от своей религиозной общины – из перечня зарегистрированных организаций, запрещающих использование оружия.

Новак отмечает, что если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

Следует добавить, если человек, например адвентист-реформист, написал такое заявление и добавил соответствующие документы, но военком упорно направляет его в минометный расчет, он может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на Статью 35.

За какие идеологии не освобождают от мобилизации

По словам Новака, "пацифизм" или другие антинасильственные идеологии не являются религиозными убеждениями, освобождающими от воинского долга. То есть, если человек отрицает войну и не хочет участвовать в обороне государства – это не является основанием для освобождения человека от мобилизации.

Юрист уверяет, что в этой ситуации речь больше идет о целесообразности. Глава ТЦКСП в таких случаях понимает, что человек просто будет бесполезен на войне. Однако следует помнить, что защита государства – обязанность граждан. За уклонение от мобилизации человека могут быть привлечены к ответственности, несмотря на идеологические убеждения.

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