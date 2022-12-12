Під час пресконференції главі оборонного відомства поставили питання про те, як іноземний легіон впливає на ситуацію на фронті. Тоді Резніков відповів, що військовослужбовці з інших держав воюють за власні цінності, бо людського ресурсу Збройним Силам не бракує від початку загальної мобілізації 24 лютого.

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З якою проблемою стикнулася українська армія

Зі слів очільника Міністерства оборони зрозуміло, що від початку повномасштабного вторгнення українці засвідчили, що готові на все, аби вберегти суверенітет своєї держави. Іноземний легіон, який був створений після початку російської агресії, звісно, допомагає ліквідовувати окупантів, проте людського ресурсу нам не бракує. Натомість є інша проблема, яку можуть вирішити лише західні партнери.

Росія зруйнувала своїми діями міжнародну систему безпеки. Тому наявність іноземного легіону це для нас така підтримка (ціннісна та політична – 24 Канал). Тому що потенціал українців щодо мобілізаційного ресурсу у нас є. Для нас людського ресурсу достатньо. Для нас є дуже важливою є зброя та амуніція для того, щоб цей людський ресурс успішно міг воювати,

– сказав Резніков.

Також він констатував, що цілодобово Київ веде перемовини з партнерами, зокрема представниками оборонних відомств західних держав, щодо того, яке озброєння могли б отримати українські бійці.

Окрім того, варто згадати словами Резнікова про те, яка саме країна здатна найбільш ефективно боротися з Кремлем та його армією. У той час, коли НАТО визначило Росію загрозою на найближчих 10 років, саме Україна та її Збройні Сили знають, як ефективно ліквідовувати російських загарбників.

Світ продовжує допомагати ЗСУ зброєю

Під час цієї ж пресконференції глава МО запевнив, що саме артилерія 155-міліметового калібру, ППО NASAMS, IRIS-T, ПЗРК Stinger, гранатомети Carl Gustaf, літаки F-16 та F-15, шведський Gripen та інша зброя від західних партнерів – це саме те, що допомогло переламати хід цієї війни.