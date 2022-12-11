Законом передбачено підстави, за якими чоловіків не можна мобілізувати під час війни. Під цю категорію підпадають військовозобов'язані за понад 15 ознаками, повідомляє 24 канал.

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Про що йдеться

Як мовиться в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час війни не підлягають призову такі категорії людей:

заброньовані на період воєнного стану працівники критичної інфраструктури та приватних компаній, які подали заяви про бронювання відповідно до процедури та умов, встановлених КабМіном;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств та державних військових установ (Міноборони України, ЗСУ, СБУ тощо);

військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;

студенти, здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Кого не мобілізуватимуть за станом здоров'я:

особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби з виключенням із обліку за рішенням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак, мати-одиначка, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, вказані в статті 23 Закону про мобілізацію;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I та II групи

Хто ще не підлягає призову

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни з Росією;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби

Зверніть увагу! Тимчасово призову не підлягають військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.