Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Петр Черник. Генеральный секретарь НАТО заявил, что война в Украине может выйти из-под контроля.
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Заявление Столтенберга – сигнал для Москвы
По словам Столтенберга, это может привести к прямому столкновению НАТО с Россией.
Это дипломатический сигнал о том, что Североатлантический альянс к этому готов. Может ли это произойти? Я думаю, что может. Но только тогда, когда Россия по-настоящему заденет блок НАТО,
– сказал Черник.
Военный эксперт добавил, что заявление Столтенберга является сигналом для Москвы, что этого делать не стоит.
Петр Черник оценил шансы войны НАТО против России: смотрите видео
"НАТО – это на 90% США"
Черник предположил, что у НАТО могут быть определенные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что россияне вполне серьезно могут рассматривать удар по Североатлантическому альянсу.
Военный эксперт напомнил, что поводом вступления НАТО в войну против России могло бы стать падение ракеты в Польше. Ведь это в прямом военном контексте уже атака на блок. Однако у этой истории не было развития.
Стоит напомнить, что НАТО на 70%, а то и 90% – это, прежде всего, США. Пока не будет очевидного удара по альянсу, крайне маловероятно, что НАТО вступит в полноценную горячую фазу войны,
– отметил Черник.
По словам военного эксперта, чтобы Североатлантический альянс действительно вступил в войну против России, должно произойти что-то действительно важное с точки зрения руководства НАТО.
Что может заставить НАТО вступить в войну против России
Черник провел параллели со Второй мировой войной. Он напомнил, что конгресс США утвердил ленд-лиз 11 марта 1941 года. Программа предназначалась прежде всего для Великобритании, которая вела боевые действия против Германии.
Однако полноценно американцы вступили во Вторую мировую войну только тогда, когда 7 декабря того же года японцы нанесли сокрушительный удар по базе Перл-Харбор и практически полностью потопили Тихоокеанский флот. Пока что-то подобное не произойдет, прямого вступления НАТО в войну против Украины не будет.
Последние заявления Генсека НАТО Йенса Столтенберга: коротко
- НАТО продолжит поддерживать Украину в войне с Россией. В альянсе еще раз подчеркнули, что нельзя допустить победы России. Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и не отступит.
- Силы Североатлантического альянса усиливают свое присутствие в регионе от Черного до Балтийского моря. Это сигнал о защите партнеров, несмотря на угрозы.
- Йенс Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО открыты для Украины. Однажды она войдет в альянс.