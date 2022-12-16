"Холодный душ" реальности для Запада

Да, понятно, что все сказанное было сказано именно для иностранцев, но это не значит, что кто-то врал кому-то. Просто на Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий – это что-то "не столь важное".

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И именно для них главнокомандующий рассказывает вполне понятные вещи: враг и не собирается прекращать войну, он не собирается отказываться от своих планов по захвату Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которых можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, он вполне может сам кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион.

Об этом все надо напоминать, потому что некоторые из "западных друзей" начали воспринимать войну как рутину, забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело. Да, враг организован на основе принципов прошлых веков, часто плохо вооружен, часто не очень умен. Но так у них было всегда, и они, тем не менее, смогли завоевать обширные территории. Смогли, потому что:

1) их очень много;

2) они склонны к рабскому исполнению указаний власти, даже если это исполнение несет им смерть;

3) они мечтают об империи и завоевании, несмотря на то, какой цены все это требует.

Конечно, все это не означает апокалиптических настроений и прогнозов, потому что ясно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда.

Вообще очень просто увлекаться военным руководством, если речь идет о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет.

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Правда, правда и ничего кроме правды

Видел, как на днях у нас был очередной сетевой информационный "взрыв" из-за проекта закона № 8271, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс, в частности – по преступлениям, предусмотренным статьями 403 (неисполнение приказа), 405 (угроза или насилие в отношении начальника), 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (дезертирство), 429 (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием) Уголовного кодекса Украины. Суды не смогут применять освобождение от отбывания наказания с испытанием. Неоднозначное решение? Очевидно. Популярности оно кому-то придаст? Точно нет.

Но сам законопроект поддержан Генштабом, о чем докладывал с трибуны Верховной Рады Украины начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Значит, есть такая необходимость, потому что вопрос дисциплины всегда был ключевым для любой армии.

И это лишь один пример о том, что война – это, мягко говоря, серьезно, а военное руководство не должно успокаивать граждан, говорить приятные для них вещи, подбадривать. Хотя все это можно делать и делается. Их главная задача – выиграть войну, от которой зависит само существование Украины.

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И хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается в целом. Без разнообразных преувеличений и "успокоений". Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в этом случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя.

Вообще не понимаю людей, у которых постоянно паника переходит в эйфорию, а эйфория – в панику. Надо как-то держать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего.