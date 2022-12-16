"Холодный душ" реальности для Запада
Да, понятно, что все сказанное было сказано именно для иностранцев, но это не значит, что кто-то врал кому-то. Просто на Западе некоторые думают, что украинцы "отбились", и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий – это что-то "не столь важное".
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И именно для них главнокомандующий рассказывает вполне понятные вещи: враг и не собирается прекращать войну, он не собирается отказываться от своих планов по захвату Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которых можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, он вполне может сам кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион.
Об этом все надо напоминать, потому что некоторые из "западных друзей" начали воспринимать войну как рутину, забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело. Да, враг организован на основе принципов прошлых веков, часто плохо вооружен, часто не очень умен. Но так у них было всегда, и они, тем не менее, смогли завоевать обширные территории. Смогли, потому что:
1) их очень много;
2) они склонны к рабскому исполнению указаний власти, даже если это исполнение несет им смерть;
3) они мечтают об империи и завоевании, несмотря на то, какой цены все это требует.
Конечно, все это не означает апокалиптических настроений и прогнозов, потому что ясно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда.
Вообще очень просто увлекаться военным руководством, если речь идет о парадных портретах, автографах и другом творчестве, но не забываем, что украинское военное руководство должно сдерживать врага в условиях жесточайшей европейской войны за 80 лет.
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Но сам законопроект поддержан Генштабом, о чем докладывал с трибуны Верховной Рады Украины начальник Генерального штаба Сергей Шаптала. Значит, есть такая необходимость, потому что вопрос дисциплины всегда был ключевым для любой армии.
И это лишь один пример о том, что война – это, мягко говоря, серьезно, а военное руководство не должно успокаивать граждан, говорить приятные для них вещи, подбадривать. Хотя все это можно делать и делается. Их главная задача – выиграть войну, от которой зависит само существование Украины.
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И хорошо, что руководство украинской армии честно и по-взрослому общается в целом. Без разнообразных преувеличений и "успокоений". Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в этом случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя.
Вообще не понимаю людей, у которых постоянно паника переходит в эйфорию, а эйфория – в панику. Надо как-то держать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего.