Українців попередили, що повістки на блокпостах та у публічних місцях роздають для того, аби оновити інформацію про військовозобов'язаних. До війська наразі не потребують всіх чоловіків призовного віку.

Зауважте Чесно і по-дорослому: що насправді хотів сказати Залужний в нашумілому інтерв'ю

Низку мобілізаційних заходів проводитимуть упродовж дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про оповіщення військовозобов'язаних. У МВС України заявили, що Україна має достатньо добровольців.

Що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ нагадали, що мобілізація відбувається з перших днів повномасштабного вторгнення. У плановому режимі її продовжуватимуть, аж доки не завершаться воєнні дії на території України.

Насамперед призиватимуть:

військовозобов'язаних, які мають досвід проходження військової служби;

молодих військовозобов'язаних, чиї професії мають стосунок до затребуваних військових спеціальностей.

Окрім того, у Міноборони наголосили, що продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут робити певні прогнози – некоректно.

Залужний про мобілізацію

Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ – зауважив, що у його розпорядженні – достатня кількість людей.

У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що маю. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні тисяч,

– заявив він.

Залужний наголосив, що Україна потребує техніку. Зокрема, бронетранспортери.

Важливо! Олексій Резніков – міністр оборони – також заявив, що Україна має достатньо людей, щоб ефективно боротися з російськими загарбниками. Водночас досі наявні проблеми зі зброєю та амуніцією.