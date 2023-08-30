Кого у вересні можуть мобілізувати лише добровільно

В Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада 2023 року включно. Проте є категорії осіб, яких можуть призвати на службу тільки добровільно.

Мовиться про декілька категорій осіб. У більшості це чоловіки з інвалідністю, або які доглядають за людьми з інвалідністю. До речі, є категорії чоловіків призовного віку, які можуть виїхати за кордон навіть під час дії воєнного стану, пише 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати тільки добровільно

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" серед категорій військовозобов'язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, є такі чоловіки, які можуть бути мобілізовані виключно їхньою згодою. Зокрема, мовиться про:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабміном;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Окрім того, мобілізувати тільки за власною згодою можуть:

осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи;

чоловіків та жінок, що самостійно виховують дитину до 18 років;

чоловіків та жінок, що виховують трьох та більше дітей віком до 18 років;

чоловіків та жінок, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

чоловіків та жінок, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю;

чоловіків та жінок, що виховують дитину з важкою хворобою, яка не підпадає під критерії інвалідності, але має підтвердження від лікарсько-консультативної комісії;

опікунів недієздатних осіб з інвалідністю, або такими, хто потребує постійного догляду за висновком лікарської комісії;

опікунів, піклувальників, усиновителів чи прийомних батьків, що мають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

осіб, що доглядають за родичами з тяжкими хворобами;

осіб, що мають родича з інвалідністю 1 чи 2 групи, які доглядають за ними, та не мають інших працездатних родичів для утримання і догляду;

чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки та оборони;

чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у ЗСУ або працював на державних підприємствах, причетних до гарантування національної безпеки та оборони України.