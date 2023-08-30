З відповідною пропозицією виступив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. На думку члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в умовах війни "абсолютно справедливо обмежити однією вищою освітою".

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У Раді заявляють про зловживання

"Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", – сказав народний депутат.

Веніславський стверджує, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.

Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання,

– зазначає Веніславський.

За словами нардепа, існують зловживання, хоча він не виключає, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями.

"Людина навчається на денній формі у будь-якому віці і має право на відстрочку, але ми розуміємо, що є зловживання… Навіть в багатьох закордонних вищих навчальних закладах відкрили цілі факультети, тому що це заробляння грошей, та і в Україні також почали відкривати. Це те, що потребує редагування, оскільки ми розуміємо, що є зловживання", – розповів нардеп.

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