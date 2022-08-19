Серед кандидатів є негідні, – у ЦПК розповіли, як обиратимуть членів Вищої ради правосуддя

В України триває оновлення Вищої ради правосуддя. У Полтаві 19 серпня зберуться представники юридичних навчальних закладів, щоб зі свого кола обрати ще одного члена ВРП.

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик для 24 каналу розповіла, що представники академічних юридичних спільнот зберуться у Полтаві о 12:00. Вони оберуть ще одного члена ВРП за своєю квотою.

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"Конституція каже, що юридичні університети також обирають членів ВРП. Наразі ситуація складна, тому що серед претендентів є негідні кандидати", – сказала Чижик.

Що відомо про одного з кандидатів

На посаду члена ВРП претендують четверо кандидатів. Як зазначила експертка, що до декого з них у громадськості є серйозні питання.

Галина Чижик Експертка Центру протидії корупції Ми обґрунтовано підозрюємо, що на посаду члена ВРП просувають Дмитра Лук'янова. Це правник із Харкова. Його прізвище не було відоме широкому загалу до 2021 року, коли президент Зеленський призначив Лук'янова членом конкурсної комісії, яка б мала відбирати суддю Конституційного Суду. В цій комісії Лук'янов показав, що готовий виконувати політичні замовлення.

Чижик зазначила, що тоді Лук'янов проголосував за призначення свого вчителя Олександра Петришина, хоча раніше заявляв, що в нього є конфлікт інтересів. Проте це не завадило йому вибрати свого колегу. Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Петришина суддею Конституційного Суду.

Не визначив недоброчесного суддю

Крім цього, до Лук'янова є серйозні зауваження щодо того, як він оцінював інших кандидатів до Конституційного Суду. Чижик сказала, що Лук'янов не доклав жодних зусиль, щоб визначити доброчесність кандидатів.

"Зокрема, на посаду претендував очевидно негідний суддя Олександр Сибіга. Він у 2017 році хотів стати суддею Верховного Суду, але тоді Вища кваліфкомісія суддів сказала, що він не є доброчесним", – зазначила експертка.

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Вона пояснила, що в Сибіги величезний автопарк, купа нерухомості, які не можна пояснити його офіційними доходами. Крім цього, як розповіла Чижик, він ухвалював чимало свавільних рішень, а його донька вчилась в Москві, де ймовірно живе до сьогодні або жила тривалий час після початку війни.

Чи є гідні кандидати

Чи оберуть Лук'янова до ВРП, залежить від з'їзду у Полтаві. Чижик наголосила, що організаційний комітет сьогодні очолює той самий Олександр Петришин, якому Лук'янов допоміг стати суддею Конституційного Суду.

"Щонайменше, нам відомо, що учасникам з'їзду вже надіслали сигнали про те, що треба голосувати за Лук'янова, бо він точно стане членом ВРП. Однак жодних рішень наперед не ухвалювали. Це вибір демократичний. Голосування відбувається таємно і кожен делегат з'їзду може голосувати як він хоче", – розповіла експертка.

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Вона зазначила, що є гідні кандидати. Зокрема, Микола Хавронюк – експерт у сфері кримінального права з 40-річним досвідом. За словами Чижик, він працював при Верховному суді, Конституційному Суді та проводив тренінги для суддів, складав тести для суддів Антикорупційного суду, проводив дослідження.

"Хавронюк не лише кандидат із бездоганною репутацією. Це кандидат із досвідом. У Лук'янова ні одного, ні іншого немає", – додала Чижик.

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