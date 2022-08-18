Підкилимні інтриги

Більше того, Маселко є адвокатом, який вже роками бореться проти проявів недоброчесності у судовій владі і є абсолютно неприйнятним для супротивників реформи. Своїм рішенням парламент задав високу планку, яку, маю надію, підтримають й інші суб'єкти формування ВРП.

Цікаве росія почала активні дії з "воскресіння" СРСР: що придумали посіпаки путіна

19 серпня з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та установ (з'їзд науковців) планує обрати щонайменше одного члена ВРП. На жаль, є багато підстав вважати, що буде робитися все, щоб у сумнівний спосіб обрати потрібного кандидата.

Почнемо з того, що очолює організаційний комітет з'їзду Олександр Петришин, без п'яти хвилин суддя Конституційного Суду, призначений президентом за рекомендацією конкурсної комісії, до якої входив один із теперішніх кандидатів до ВРП – Дмитро Лук'янов, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

У стороннього спостерігача виникає дуже очевидна думка: Лук'янов допоміг Петришину стати суддею КС, а Петришин тепер віддячить йому призначенням до ВРП. Найкращий приклад конфлікту інтересів, чи не так? Звісно, як сам кандидат, так і голова оргкомітету відкидають закиди щодо такої схеми.

Нібито для уникнення конфлікту інтересів Петришин відмовився бути головуючим на з'їзді, натомість ним став секретар оргкомітету Дмитро Лученко. Однак, за нашою інформацією, попри таку рокіровку, Петришин продовжує ухвалювати всі рішення, пов'язані із проведенням з'їзду, і Лученко погоджує з ним навіть найдрібніші питання.

Про те, що на з'їзді буде серйозна спроба протягнути Дмитра Лук'янова, свідчать ще кілька фактів. По-перше, це перелік закладів, делегати яких братимуть участь у з'їзді. По два учасники з'їзду делегувати можуть 43 виші та 8 наукових установ. Із останніх 7 перебувають в безпосередньому підпорядкуванні Національної академії правових наук, очолюваної Петришиним. Не треба великого розуму, щоб здогадатися, що делегати від цих установ підтримають Лук'янова.

Про головне росія вчетверте за 100 років влаштувала Україні голодомор: страшні свідчення вижилих в окупації

Ефект Киви

Ще 7 університетів є у сфері відання МВС. Під час минулого з'їзду науковців були сумніви в тому, чи можуть вони брати участь у з'їзді, однак їхні делегати отримали підсилення у вигляді Іллі Киви, який тепер підозрюється у державній зраді.

Саме за сприяння Киви членом ВРП тоді був обраний кандидат від закладів МВС Віктор Грищук. Саме його в травні цього року Етична рада визнала недоброчесним? і він втратив свої повноваження. Університети системи МВС не є незалежними і, вочевидь, теж будуть підтримувати фаворита Лук'янова.

Ці 28 практично гарантованих голосів на з'їзді є лише базою, яку планує використати Олександр Петришин для того, аби віддячити своєму колезі посадою у ВРП. Цікаво, що список делегатів не є публічним і ознайомитися з ним не мали можливості ані самі делегати, ані кандидати. Вочевидь, це робиться для того, щоб унеможливити формування коаліцій для підтримки інших кандидатів.

Більше того, за нашою інформацією, частина університетів не отримала офіційного запрошення на з'їзд – щонайменше Києво-Могилянська академія та Львівський національний університет імені Івана Франка. Йдеться про ті заклади, які з великою ймовірністю не підтримуватимуть кандидата Лук'янова. А частина делегатів не зможе взяти участі у з'їзді через сезон відпусток.

Сплутані карти

Цікавим є також місце проведення з'їзду. Спершу планувався Харків, де розташована Національна академія правових наук, очолювана Петришиним, та Національний університет Ярослава Мудрого, у якому Дмитро Лук'янов є завідувачем кафедри. Уже тоді в громадськості виникали підозри, що обрання Харкова є невипадковим, адже добиратися сюди делегатам із університетів заходу та центру буде важко.

Логічним було би проводити з'їзд в Києві, але саме в Харкові Петришин та Лук'янов мали більше шансів провести з'їзд за своїм сценарієм. Однак через постійні обстріли довелося змінювати локацію, і з'їзд вирішили перенести до Полтави. Саме в Полтаві є філія університету Ярослава Мудрого.

Усі наведені факти свідчать про те, що Олександр Петришин та інші члени оргкомітету роблять все для того, щоб на з'їзді не було нікого, хто зміг би якось вплинути на запланований заздалегідь результат голосування. Такі дії оргкомітету і особисто Олександра Петришина не можуть не обурювати частину науковців. Нам відомо, що деякі делегати відмовились їхати на з'їзд, оскільки не хочуть брати участь у виставі з наперед запланованим фіналом.

Не пропустіть росія стягнула ще більше заліза до кордонів з Україною: чим окупанти гатитимуть 24 серпня

Кандидати із питаннями

Для того, щоб зрозуміти, чи може з'їзд науковців продовжити позитивний тренд, заданий парламентом, розгляньмо інших кандидатів, яких рекомендувала для обрання Етична рада. Окрім Дмитра Лук'янова їх ще троє: Сергій Меленко, Олексій Горох та Микола Хавронюк.

До Сергія Меленка, завідувача кафедри у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, є питання щодо доброчесності. Лише у 2020 – 2021 роках він був предстаником у 93 судових справах. Але за 2020 рік задекларував лише 50 тисяч доходу. А його дочка у 2019 отримала у подарунок квартиру в центрі Чернівців. Відповідно до декларації, вартість квартири складає всього 100 000 гривень, що зовсім не відповідає ринковим цінам.

Крім цього, дружина кандидата є членом ради Чернівецької регіональної організації політичної партії "Наші", керівником якої є Євген Мураєв, відомий своїми антиукраїнськими висловами і діями. Вочевидь, що цей факт ставить під сумнів політичну незалежність кандидата. Та й взагалі його обрання може бути небезпезпечним в умовах повномасштабної війни росії проти України.

Третій кандидат Олексій Горох є викладачем Києво-Могилянської академії, теж має очевидні проблеми з декларуванням. Наприклад, у 2020 році кандидат задекларував лише 28 тисяч гривень доходу, хоча адвокатом, який практикує, і часто читає лекції на курсах підвищення кваліфікації. Річний дохід такого кваліфікованого і знаного адвоката не може складати 28 тисяч.

Напевно, саме тому він задекларував мотоцикл Suzuki DL650 V-Strom як такий, що коштує 45 тисяч гривень, хоча його ринкова вартість утричі більша. І це далеко не всі огріхи з декларації кандидата. Вочевидь, щоб отримати зелене світло від Етичної ради, він зміг пояснити причини таких розбіжностей, однак оскільки співбесіди були закритими, громадські організації не могли впевнитися в обґрунтованості цих пояснень.

Рекомендуємо Деякі росіяни допетрали, як уникнути ліквідації в Україні

Виняток зі списку

Насамкінець, єдиним кандидатом, до доброчесності якого немає жодних питань, є Микола Хавронюк. Він теж є викладачем Києво-Могилянської академії, а також директором з наукового розвитку і членом правління аналітичного центру громадської організації "Центр політико-правових реформ». І саме його підтримують громадські організації як кандидата, який є найбільш достойним зайняти посаду члена ВРП.

Попри описані вище очевидні спроби провести бутафорне голосування за наперед погодженого кандидата, делегати з'їзду зможуть відповідально поставитися до цього завдання, щоб не підірвати вже на самому початку довіри ані до себе, ані до судової реформи, якої так чекає українське суспільство і від якої залежить наше членство в ЄС.

Суспільство та медіа повинні уважно стежити за проведенням з'їзду, щоб не допустити фальшувань, і саме тому представники громадських організацій Фундація DEJURE, Автомайдан та Центру протидії корупції їдуть до Полтави, щоби особисто пересвідчитися у прозорості та чесності процесу. Переконаний, що українські правники-науковці повинні підтримати найбільш гідного кандидата, який у ВРП відстоюватиме очищення судової влади.

Актуальне – Маселка та Мороза обрали у ВРП: дивіться відео