Среди кандидатов есть недостойные, – в ГПК рассказали, как будут выбирать членов Высшего совета

В Украине идет обновление Высшего совета правосудия. В Полтаве 19 августа соберутся представители юридических учебных заведений, чтобы из своего круга избрать еще одного члена ВРП.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик рассказала 24 каналу, что представители академических юридических сообществ соберутся в Полтаве в 12:00. Они выберут еще одного члена ВРП по своей квоте.

Кулуарный съезд ученых: кто будет выбирать нового члена ВРП

"Конституция говорит, что юридические университеты также выбирают членов ВРП. Сейчас ситуация сложная, потому что среди претендентов есть недостойные кандидаты", – сказала Чижик.

Что известно об одном из кандидатов

На должность члена ВРП претендуют четыре кандидата. Как отметила эксперт, к некоторым из них у общественности есть серьезные вопросы.

Галина Чижик Эксперт Центра противодействия коррупции Мы обоснованно подозреваем, что на должность члена ВРП продвигают Дмитрия Лукьянова. Это юрист из Харькова. Его фамилия не была известна широкой публике до 2021 года, когда президент Зеленский назначил Лукьянова членом конкурсной комиссии, которая должна была отбирать судью Конституционного Суда. В этой комиссии Лукьянов показал, что готов выполнять политические заказы.

Чижик отметила, что тогда Лукьянов проголосовал за назначение своего учителя Александра Петришина, хотя ранее заявлял, что у него конфликт интересов. Однако это не помешало ему выбрать коллегу. Затем Владимир Зеленский подписал указ о назначении Петришина судьей Конституционного Суда.

Не определил неблагочестивого судью

Кроме этого, к Лукьянову есть серьезные замечания относительно того, как он оценивал других кандидатов в Конституционный Суд. Чижик сказала, что Лукьянов не приложил никаких усилий, чтобы определить добродетель кандидатов.

"В частности, на должность претендовал очевидно недостойный судья Александр Сибига. Он в 2017 году хотел стать судьей Верховного Суда, но тогда Высшая квалифкомиссия судей сказала, что он неблагочестивый", — отметила эксперт.

Важно Независимые и незашкваренные: что известно о Маселке и Морозе, избранных в Высший совет правосудия

Она объяснила, что у Сибиги огромный автопарк, куча недвижимости, которые нельзя объяснить его официальными доходами. Кроме этого, как рассказала Чижик, он принимал немало своевольных решений, а его дочь училась в москве, где предположительно живет до сих пор или жила длительное время после начала войны.

Есть ли достойные кандидаты

Выберут ли Лукьянова в ВРП, зависит от съезда в Полтаве. Чижик отметила, что организационный комитет сегодня возглавляет тот же Александр Петришин, которому Лукьянов помог стать судьей Конституционного Суда.

"По меньшей мере, нам известно, что участникам съезда уже направили сигналы о том, что надо голосовать за Лукьянова, потому что он точно станет членом ВРП. Однако никаких решений заранее не принимали. Это выбор демократический. Голосование происходит тайно и каждый делегат из может голосовать как он хочет", - рассказала экспертка.

Кстати, Нужно очистить судебную систему, – Маселко рассказал о первых шагах в Высшем совете правосудия

Она отметила, что есть достойные кандидаты. В частности, Николай Хавронюк – эксперт по уголовному праву с 40-летним опытом. По словам Чижика, он работал при Верховном суде, Конституционном Суде и проводил тренинги для судей, сдавал тесты для судей Антикоррупционного суда, проводил исследования.

"Хавронюк не только кандидат с безупречной репутацией. Это кандидат с опытом. У Лукьянова ни одного, ни другого нет", – добавила Чижик.

Обратите внимание – Галина Чижик об избрании еще одного члена в ВРП: смотрите видео