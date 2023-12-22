Незалежно від погоди: в ISW припустили, коли росіяни активізують наступальні операції

У Білому домі заявили, що окупантам буде легше проводити наступальні операції, коли погодні умови будуть більш сприятливими для механізованих маневрів. В ISW оцінили ситуацію.

Так, в американському Інституті вивчення війни припустили, коли російські загарбники активізують наступальні операції. Приспустили, що ворог робитиме це незалежно від погоди.

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Коли окупанти активізують наступальні операції

20 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що російські війська мають намір продовжувати наступальні операції, зокрема навколо Авдіївки. Зазначив, Білий дім вважає, що загарбникам буде легше проводити наступальні операції, коли земля підмерзне наприкінці січня та в лютому 2024.

В ISW зазначили, що з 2014 року осінній грязьовий сезон заважав наземним маневрам як українських, так і для ворожих сил. У періоди тривалих морозів, які зазвичай починаються наприкінці грудня, бронетехніці було легше рухатися, аніж під час сльоти восени та навесні.

Втім, зауважили аналітики, погода мінлива, і майбутній період сильного морозу може настати пізніше або взагалі не настати, якщо буде м'яка зима. Тож представляє коротше вікно сприятливих умов для механізованої маневрової війни.

Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції по всьому Сході Україні в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, намагаючись перехопити та утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Вони, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили взимку 2022 – 2023 років,

– припустили аналітики.

Ворог наступає попри шалені втрати