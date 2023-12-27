Якщо війна закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм, – боєць ЗСУ

Українське суспільство входило в зиму 2023 року з певною ейфорією на тлі успіхів ЗСУ. Зараз ситуація дещо інша – і важливо бути відвертими щодо того, що очікує на Україну у 2024 році.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, журналіст Павло Казарін, зауваживши, що важливо вести коректну інформаційну політику, аби українське суспільство не було "в полоні" надвисоких очікувань. Це – відповідальність людей, до яких дослуховуються – політиків, держслужбовців та інших медійних персон.

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Українське суспільство відчуло певне "похмілля"

Як наголосив Казарін, упродовж 2023 року регулярно лунали заяви, що ЗСУ от-от зайдуть до Криму або ж звільнять азовське узбережжя тощо. Це створило надзвичайні великі очікування, які поки не справдилися. Вони негативно вплинули на людей. Адже багато хто сподівався, що ще трохи – і буде перемога України у війні.

Будь-які великі очікування, які не справджуються, шкідливі тим, що спричиняють "похмілля". Інколи болюче. Ми це побачили наприкінці 2023 року. В минулу зиму 2022 – 2023 років ми входили в певному відчутті ейфорії. Що тільки зима та погода заважає ЗСУ просуватиcя далі на Схід та Південь; що потрібно дочекатися тепла тощо,

– сказав Казарін.

Найкраще за всіх підсумки 2023 року підбив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він говорив про небезпеку того, що війна перетвориться на позиційну. Україні досі не вистачає боєприпасів та певної зброї, яка могла б бути "геймченджером".

Чого очікувати від 2024 року

У листопаді 2023 року видання The Economist опублікувало статтю Валерія Залужного . Він проаналізував ситуацію на фронті та розповів про серйозну загрозу.

У 2024 році потрібно проводити відповідальну інформаційну політику. Важливо пояснити людям, що ця війна – не спринт, а марафон. Потрібно і надалі посилено працювати та допомагати Силам оборони України.

Якщо війна і закінчиться у 2024 році, то не за нашим сценарієм. Закінчиться так, як не сподобається вам. Щоб війна закінчилася так, як вам сподобається, потрібно готуватися, що у 2024 році не буде кінця війни. Зараз український тил не є тилом воюючої країни. Він не виконує усіх ролей, які зазвичай закріплені за тилом держави, яка у війні. Зараз функцію тилу для української армії виконує колективний Захід,

– зауважив Казарін.

Міжнародні партнери щомісяця "вливають" в економіку України мільярди доларів. Це допомагає українському тилу практично не відчувати на собі війну, окрім повітряних тривог.

Паралельно в Україні немає додаткового податку на війну, окрім "косметичного" 1,5% збору; тарифи не зростали різко та відчутно. А різницю між реальною вартістю кіловата електроенергію чи кубометра газу та тою, яку платить звичайний українець, покривають гроші Заходу.

Думаю, у когось з наших глядачів може бути відчуття, що гірше не буде. Варто пам'ятати, що гірше може бути завжди. Треба цінувати те, що у нас є. І варто бути готовими, що цей "дощ" у нас надовго. Ніхто з нас – ні завтра, ні післязавтра, ні через місяць або пів року – не повернеться у 23 лютого 2022 року,

– розповів Казарін.

Війна в Україні: коротко