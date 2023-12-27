Если война закончится в 2024 году, то не по нашему сценарию, – боец ВСУ

Украинское общество входило в зиму 2023 года с определенной эйфорией на фоне успехов ВСУ. Сейчас ситуация несколько иная – и важно быть откровенными относительно того, что ожидает Украину в 2024 году.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, журналист Павел Казарин, отметив, что важно вести корректную информационную политику, чтобы украинское общество не было "в плену" сверхвысоких ожиданий. Это ответственность людей, к которым прислушиваются – политиков, госслужащих и других медийных персон.

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Украинское общество испытало определенное "похмелье"

Как подчеркнул Казарин, в течение 2023 года регулярно звучали заявления, что ВСУ вот-вот зайдут в Крым или же освободят азовское побережье и т.д. Это создало чрезвычайные ожидания, которые пока не сбылись. Они отрицательно повлияли на людей. Ведь многие надеялись, что еще немного – и будет победа Украины в войне.

Любые большие ожидания, которые не сбываются, вредны тем, что влекут за собой "похмелье". Иногда сильное. Мы это увидели в конце 2023 года. В прошлую зиму 2022 – 2023 годов мы входили в определенном ощущении эйфории. Что только зима и погода мешает ВСУ продвигаться дальше на Восток и Юг; что нужно дождаться тепла и т.п.

– сказал Казарин.

Лучше всех итоги 2023 года подвел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он говорил об опасности того, что война превратится в позиционную. Украине до сих пор не хватает боеприпасов и оружия, которое могло бы быть "геймченджером".

Чего ждать от 2024 года

В ноябре 2023 года издание The Economist опубликовало статью Валерия Залужного . Он проанализировал ситуацию на фронте и рассказал о серьезной угрозе.

В 2024 году следует проводить ответственную информационную политику. Важно объяснить людям, что эта война – не спринт, а марафон. Нужно дальше усиленно работать и помогать Силам обороны Украины.

Если война и закончится в 2024 году, то не по нашему сценарию. Закончится так, как вам не понравится. Чтобы война закончилась так, как вам понравится, нужно готовиться, что в 2024 году не будет конца войны. Сейчас украинский тыл – не тыл воюющей страны. Он не исполняет всех ролей, которые обычно закреплены за тылом государства, находящегося в войне. Сейчас функцию тыла для украинской армии выполняет коллективный Запад,

– заметил Казарин.

Международные партнеры ежемесячно "вливают" в экономику Украины миллиарды долларов. Это помогает украинскому тылу практически не ощущать на себе войну, кроме воздушных тревог.

Параллельно в Украине нет дополнительного налога на войну, кроме "косметического" 1,5% сбора; тарифы не росли резко и ощутимо. А разницу между реальной стоимостью киловатта электроэнергии или кубометра газа и той, которую платит обычный украинец, покрывают деньги Запада.

Думаю, у кого-нибудь из наших зрителей может быть ощущение, что хуже не будет. Следует помнить, что хуже может быть всегда. Надо ценить то, что у нас есть. И стоит быть готовым, что этот "дождь" у нас надолго. Никто из нас – ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц или полгода – не вернется в 23 февраля 2022 года,

– рассказал Казарин.

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