Олігархат у старому вигляді закінчиться: чим може завершитись справа Коломойського

Ігорю Коломойському вручили підозру за шахрайство та відмивання грошей. Він не переховувався від слідства та з'явився в суд тоді, коли потрібно. Ця справа є дуже показовою для України.

Подібні гучні справи проти дуже впливових осіб для України не є частими. Справа Коломойського поклала початок змінам в олігархічній системі. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, також прокоментувавши можливість екстрадикції Коломойського.

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Після війни все зміниться

Суть цієї справи загалом дуже цікава, адже її фігурантом є одна з найбагатших свого часу та одна з найвпливовіших людей в історії сучасної України. Йому висувають одразу кілька звинувачень.

Зокрема, за даними слідства понад пів мільярда гривень з 2013 до 2020 року він легалізував шляхом виведення за кордон, при цьому використовував інфраструктуру банківських установ, які контролював.

Ми повинні зрозуміти, що за результатами, зокрема цієї війни, олігархат старому вигляді, який був в Україні, скоріш за все, закінчиться. І те, що пан Коломойський опинився в такому становищі, є ознакою, що воно так і є вже,

– зазначив Тарас Загородній.

Політолог припустив, що оскільки держава буде концентруватися навколо армії, вона перестане бути "іграшкою" в руках багатих людей, які могли фактично приватизувати цілі органи влади.

Як може закінчитись суд над Коломойським

"Щодо закінчення справи, то я не вірю в екстрадицію пана Коломойського Штатами, про що у нас зараз активно говорять. Тому що, пан Коломойський є громадянином України, це було підтверджено в суді. А у нас екстрадиція громадян України заборонена", – наголосив політолог.

Зрештою, у Сполучених Штатах не ведеться жодної справи проти Коломойського. На відміну, наприклад, від Дмитра Фірташа, з офіційною кримінальною справою, якого уже 8 років намагаються забрати з Відня. А от на Коломойського немає нічого, як і запитів до України.

Думаю, що американці не будуть ризикувати, порушувати процедури і, зокрема, власний кримінальний процес, для того, щоб не нарватися на позов від того ж Коломойського. Якщо вони в незаконний спосіб його екстрадують з порушенням процедури до Штатів, пан Коломойський подасть в суд на державу. І безперечно його виграє,

– підкреслив Загородній.

Тож ці сукупні фактори роблять варіант екстрадиції до Сполучених Штатів дуже малоймовірним, хоч і можливим.

Тарас Загородній про особливості справи Коломойського: дивитись відео

"Чи буде ця справа рухатись вперед? Подивимось. Принаймні ми ще вчора не вірили, що взагалі таке можливо – одна з найбагатших людей опинилася в СІЗО. Тепер він там перебуває. Цією справою займаються БЕБ та СБУ, а їхня позиція полягає в тому, що немає нерівності перед законом, тобто аполітичність", – зауважив політолог.

Водночас не можна виключати, що на поведінку влади впливає і тиск наших партнерів, які хочуть деолігархізації України. Вони хочуть бачити зрозумілу точку стабільності в нашій державі. Тобто державний апарат, який має бути передбачуваним, вибудуваним конституційно і не залежати від впливу заможних людей.

Справа Коломойського: коротко