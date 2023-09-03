Олигархат в старом виде закончится: чем может завершиться дело Коломойского

Игорю Коломойскому вручили подозрение за мошенничество и отмывание денег. Он не скрывался от следствия и явился в суд, когда нужно. Это дело очень показательно для Украины.

Подобные громкие дела против очень влиятельных лиц для Украины не часты. Дело Коломойского положила начало изменениям в олигархической системе. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, также прокомментировав возможность экстрадиции Коломойского.

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После войны все изменится

Суть этого дела в целом очень интересна, ведь его фигурантом является один из самых богатых в свое время и один из самых влиятельных людей в истории современной Украины. Ему выдвигают сразу несколько обвинений.

В частности, по данным следствия более полумиллиарда гривен с 2013 по 2020 год он легализовал путем вывода за границу, при этом использовал инфраструктуру контролируемых банковских учреждений.

Мы должны понять, что по результатам, в частности этой войны, олигархат в старом виде, который был в Украине, скорее всего, закончится. И то, что господин Коломойский оказался в таком положении, является признаком, что оно так и есть,

– отметил Тарас Загородний.

Политолог предположил, что поскольку государство будет сконцентрироваться вокруг армии, оно перестанет быть "игрушкой" в руках богатых людей, которые могли фактически приватизировать целые органы власти.

Как может закончиться суд над Коломойским

"Что касается окончания дела, то я не верю в экстрадицию господина Коломойского Штатами, о чем у нас сейчас активно говорят. Потому что господин Коломойский является гражданином Украины, это было подтверждено в суде. А у нас экстрадиция граждан Украины запрещена", – подчеркнул политолог. .

В конце концов в Соединенных Штатах не ведется никакого дела против Коломойского. В отличие, например, от Дмитрия Фирташа, с официальным уголовным делом, которого уже 8 лет пытаются унести из Вены. А вот на Коломойском нет ничего, как и запросов в Украину.

Думаю, что американцы не будут рисковать, нарушать процедуры и, в частности, собственный уголовный процесс, чтобы не нарваться на иск от того же Коломойского. Если они незаконно его экстрадируют с нарушением процедуры в Штаты, Коломойский подаст в суд на государство. И безусловно его выигрывает,

– подчеркнул Загородний.

Эти совокупные факторы делают вариант экстрадиции в Соединенные Штаты очень маловероятным, хотя и возможным.

Тарас Загородний об особенностях дела Коломойского: смотреть видео

"Будет ли это дело двигаться вперед? Посмотрим. По крайней мере, мы еще вчера не верили, что вообще такое возможно – один из самых богатых людей оказался в СИЗО. Теперь он там находится. Этим делом занимаются БЭБ и СБУ, а их позиция заключается в том, что нет неравенства перед законом, то есть аполитичность", – заметил политолог.

В то же время, нельзя исключать, что на поведение власти влияет и давление наших партнеров, которые хотят деолигархизации Украины. Они хотят видеть понятную точку стабильности в нашем государстве. То есть государственный аппарат, который должен быть предсказуем, выстроен конституционно и не зависеть от влияния состоятельных людей.

Дело Коломойского: коротко