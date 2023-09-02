Я взагалі не думаю, – Коломойський вперше прокоментував свій похід до суду

2 вересня Ігор Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва. Йому мають обрати запобіжний захід. Обвинувачений уже встиг прокоментувати свій похід до суду.

У коментарі журналістам, Ігор Коломойський зауважив, що взагалі не думає. Так він відреагував на те, що його обвинувачують у відмиванні коштів. Підозру щодо останнього зранку йому вручила СБУ.

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Як відреагував Коломойський

Його спитали, чи встиг олігарх ознайомитися з матеріалами справи. Олігарх також зауважив, що їхав з Дніпра до Києва та не мав часу. Тож, зробив це, але "дуже швидко, поверхнево". Водночас підкреслив, що з тим, що вдалося прочитати, він "абсолютно не погоджується".

Після цього він констатував: "Я взагалі не думаю". Цими кількома словами він відреагував на питання, чому, на його думку, його звинувачують правоохоронці.

Як Коломойський реагує на підозри та візит до суду: дивіться відео

Під час засідання суддя вирушив до нарадчої кімнати. Журналісти цим скористалися та спробували отримати коментар від Ігоря Коломойського. Але він навідріз відмовляється щось говорити доти, поки не оголосять рішення щодо запобіжного заходу.

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Що відомо про підозру для Коломойського

Власне, зранку 2 вересня Ігорю Коломойському вручили підозру відразу за кількома статтями. Зокрема, його звинувачують у легалізації майна, яке він отримав шахрайським шляхом.

Про це у спецслужбах розповіли журналістам 24 Каналу. Так, до його оселі 2 вересня прибули представники СБУ, Офісу генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Звернімо увагу, що олігарха підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 190 "Шахрайство";

стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Вдалося встановити, що впродовж 2013 – 2020 років він легалізував понад пів мільярда гривень. Цього вдалося досягнути завдяки виводу їх за кордон. Для цього Коломойський використовував інфраструктуру банківських установ, які були йому підконтрольними.

Звернімо увагу, що максимальне покарання за цими двома статтями – до 12 років за ґратами. 2 вересня ж судді визначатимуться з запобіжним заходом для Ігоря Коломойського.