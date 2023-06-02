Колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман вивів з рахунків "Укртатнафти" таку суму.

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Думав, що уникне покарання

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Ймовірно, він думав, що йому не доведеться відповідати за крадіжку.

Так, 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень. Вони передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн сирої нафти.

Олнак ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Створили "клон-договір"

Щоб реалізувати "схему", Кіперман створив "договір-клон", в якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.