Трамп збирав команду за кількома критеріями: чия кандидатура турбує найбільше

Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно стане президентом Сполучених Штатів Америки. Формування його майбутньої адміністрації вже розпочалось.

Трамп заявляв, що має на меті припинити війну, яку Росія розпочала проти України. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 каналу, що наше бачення справедливого миру може не збігатися з уявленнями нової адміністрації США. Він пояснив це тим, що Трамп набирає команду із дуже різних особистостей.

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Критерії формування адміністрації Трампа

Борис Тизенгаузен підкреслив, що Трамп збирав свою команду за кількома критеріями. Перше – лояльність та відданість новообраному президенту США. Друге – "бачення в одному напрямку", мовиться про тих, хто системно підтримує ідею замороження війни на території України по лінії зіткнення.

Вони (частина республіканців – 24 Канал) вважають, що досягнення кордонів 1991 року не реалістичне, пояснюючи це тим, що у них немає стільки зброї, щоб надати Україні,

– зауважив він.

Однак, на думку політтехнолога, у них швидше немає політичної волі, щоб дозволити Силам оборони застосовувати західну зброю по території Росії.

Третє – жорстка антимігрантська політика. У Республіканській партії багато хто підтримує цю ідею Трампа. Четверте – новообраний президент обирає у свою команду тих, хто раніше був з ним, зокрема і під час виборчої кампанії.

Кого обрав Трамп у свою адміністрацію

Стало відомо, що Марко Рубіо стане наступним держсекретарем США. За словами Тизенгаузена, у Росії його називають русофобом, а в Україні – не проукраїнським політиком.

До речі, він був ініціатором введення жорстких санкцій проти Росії. Марко Рубіо був одним із тих, хто наполягав на впровадженні санкцій особисто проти Владіміра Путіна та його оточення,

– сказав політтехнолог.

Проте він підкреслив, що Рубіо найперше є проамериканським політиком, якому важливий лише добробут США.

Зверніть увагу! Журналіст та військовослужбовець Павло Казарін вважає, що рішення щодо політики США стосовно України прийматиме особисто Дональд Трамп, а його команда лише реалізовуватиме ідеї. Позиція ж Трампа може бути імпульсивною. Це ускладнює прогнозування подальших дій США щодо війни в Україні.

Тизенгаузен також додав, що його дуже непокоїть майбутня голова Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона раніше заявляла, що в Україні начебто є біолабораторії.

Колись її жорстко критикували за те, що вона таємно їздила до Сирії, де зустрічалась із Башаром аль-Асадом. Після цього заявляла, що він не такий вже й диктатор,

– зазначив він.

Політтехнолог висловив побоювання, що Габбард також може поїхати на Донбас чи зустрітись із Путіним та заявляти, що ситуація в Україні начебто не така вже й однозначна.