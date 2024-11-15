Трамп собирал команду по нескольким критериям: чья кандидатура беспокоит больше всего

Дональд Трамп 20 января 2025 года официально станет президентом Соединенных Штатов Америки. Формирование его будущей администрации уже началось.

Трамп заявлял, что имеет целью прекратить войну, которую Россия начала против Украины. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 каналу, что наше видение справедливого мира может не совпадать с представлениями новой администрации США. Он объяснил это тем, что Трамп набирает команду из очень разных личностей.

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Критерии формирования администрации Трампа

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что Трамп собирал свою команду по нескольким критериям. Первое – лояльность и преданность новоизбранному президенту США. Второе – "видение в одном направлении", говорится о тех, кто системно поддерживает идею замораживания войны на территории Украины по линии соприкосновения.

Они (часть республиканцев – 24 Канал) считают, что достижение границ 1991 года не реалистично, объясняя это тем, что у них нет столько оружия, чтобы предоставить Украине,

– заметил он.

Однако, по мнению политтехнолога, у них скорее нет политической воли, чтобы позволить Силам обороны применять западное оружие по территории России.

Третье – жесткая антимигрантская политика. В Республиканской партии многие поддерживают эту идею Трампа. В-четвертых – новоизбранный президент выбирает в свою команду тех, кто ранее был с ним, в том числе и во время избирательной кампании.

Кого выбрал Трамп в свою администрацию

Стало известно, что Марко Рубио станет следующим госсекретарем США. По словам Тизенгаузена, в России его называют русофобом, а в Украине – не проукраинским политиком.

Кстати, он был инициатором введения жестких санкций против России. Марко Рубио был одним из тех, кто настаивал на введении санкций лично против Владимира Путина и его окружения,

– сказал политтехнолог.

Однако он подчеркнул, что Рубио прежде всего является проамериканским политиком, которому важно только благосостояние США.

Обратите внимание! Журналист и военнослужащий Павел Казарин считает, что решение о политике США в отношении Украины будет принимать лично Дональд Трамп, а его команда только реализовывать идеи. Позиция же Трампа может быть импульсивной. Это затрудняет прогнозирование дальнейших действий США относительно войны в Украине.

Тизенгаузен также добавил, что его очень беспокоит будущая глава Национальной разведки Тулси Габбард. Она ранее заявляла, что в Украине якобы есть биолаборатории.

Когда-то ее жестко критиковали за то, что она тайно ездила в Сирию, где встречалась с Башаром аль-Асадом. После этого заявляла, что он не такой уж и диктатор,

– отметил он.

Политтехнолог выразил опасения, что Габбард также может поехать на Донбасс или встретиться с Путиным и заявлять, что ситуация в Украине вроде бы не такая уж и однозначная.