Трамп заявлял, что имеет целью прекратить войну, которую Россия начала против Украины. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 каналу, что наше видение справедливого мира может не совпадать с представлениями новой администрации США. Он объяснил это тем, что Трамп набирает команду из очень разных личностей.

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Критерии формирования администрации Трампа

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что Трамп собирал свою команду по нескольким критериям. Первое – лояльность и преданность новоизбранному президенту США. Второе – "видение в одном направлении", говорится о тех, кто системно поддерживает идею замораживания войны на территории Украины по линии соприкосновения.

Они (часть республиканцев – 24 Канал) считают, что достижение границ 1991 года не реалистично, объясняя это тем, что у них нет столько оружия, чтобы предоставить Украине,

– заметил он.

Однако, по мнению политтехнолога, у них скорее нет политической воли, чтобы позволить Силам обороны применять западное оружие по территории России.

Третье – жесткая антимигрантская политика. В Республиканской партии многие поддерживают эту идею Трампа. В-четвертых – новоизбранный президент выбирает в свою команду тех, кто ранее был с ним, в том числе и во время избирательной кампании.

Кого выбрал Трамп в свою администрацию

Стало известно, что Марко Рубио станет следующим госсекретарем США. По словам Тизенгаузена, в России его называют русофобом, а в Украине – не проукраинским политиком.

Кстати, он был инициатором введения жестких санкций против России. Марко Рубио был одним из тех, кто настаивал на введении санкций лично против Владимира Путина и его окружения,

– сказал политтехнолог.

Однако он подчеркнул, что Рубио прежде всего является проамериканским политиком, которому важно только благосостояние США.

Обратите внимание! Журналист и военнослужащий Павел Казарин считает, что решение о политике США в отношении Украины будет принимать лично Дональд Трамп, а его команда только реализовывать идеи. Позиция же Трампа может быть импульсивной. Это затрудняет прогнозирование дальнейших действий США относительно войны в Украине.

Тизенгаузен также добавил, что его очень беспокоит будущая глава Национальной разведки Тулси Габбард. Она ранее заявляла, что в Украине якобы есть биолаборатории.

Когда-то ее жестко критиковали за то, что она тайно ездила в Сирию, где встречалась с Башаром аль-Асадом. После этого заявляла, что он не такой уж и диктатор,

– отметил он.

Политтехнолог выразил опасения, что Габбард также может поехать на Донбасс или встретиться с Путиным и заявлять, что ситуация в Украине вроде бы не такая уж и однозначная.