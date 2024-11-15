Трамп заявляв, що має на меті припинити війну, яку Росія розпочала проти України. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 каналу, що наше бачення справедливого миру може не збігатися з уявленнями нової адміністрації США. Він пояснив це тим, що Трамп набирає команду із дуже різних особистостей.

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Критерії формування адміністрації Трампа

Борис Тизенгаузен підкреслив, що Трамп збирав свою команду за кількома критеріями. Перше – лояльність та відданість новообраному президенту США. Друге – "бачення в одному напрямку", мовиться про тих, хто системно підтримує ідею замороження війни на території України по лінії зіткнення.

Вони (частина республіканців – 24 Канал) вважають, що досягнення кордонів 1991 року не реалістичне, пояснюючи це тим, що у них немає стільки зброї, щоб надати Україні,

– зауважив він.

Однак, на думку політтехнолога, у них швидше немає політичної волі, щоб дозволити Силам оборони застосовувати західну зброю по території Росії.

Третє – жорстка антимігрантська політика. У Республіканській партії багато хто підтримує цю ідею Трампа. Четверте – новообраний президент обирає у свою команду тих, хто раніше був з ним, зокрема і під час виборчої кампанії.

Кого обрав Трамп у свою адміністрацію

Стало відомо, що Марко Рубіо стане наступним держсекретарем США. За словами Тизенгаузена, у Росії його називають русофобом, а в Україні – не проукраїнським політиком.

До речі, він був ініціатором введення жорстких санкцій проти Росії. Марко Рубіо був одним із тих, хто наполягав на впровадженні санкцій особисто проти Владіміра Путіна та його оточення,

– сказав політтехнолог.

Проте він підкреслив, що Рубіо найперше є проамериканським політиком, якому важливий лише добробут США.

Зверніть увагу! Журналіст та військовослужбовець Павло Казарін вважає, що рішення щодо політики США стосовно України прийматиме особисто Дональд Трамп, а його команда лише реалізовуватиме ідеї. Позиція ж Трампа може бути імпульсивною. Це ускладнює прогнозування подальших дій США щодо війни в Україні.

Тизенгаузен також додав, що його дуже непокоїть майбутня голова Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона раніше заявляла, що в Україні начебто є біолабораторії.

Колись її жорстко критикували за те, що вона таємно їздила до Сирії, де зустрічалась із Башаром аль-Асадом. Після цього заявляла, що він не такий вже й диктатор,

– зазначив він.

Політтехнолог висловив побоювання, що Габбард також може поїхати на Донбас чи зустрітись із Путіним та заявляти, що ситуація в Україні начебто не така вже й однозначна.