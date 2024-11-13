Лише Дональд Трамп буде приймати рішення щодо допомоги Україні. Журналіст, військовослужбовець Павло Казарін зауважив 24 Каналу, що обраний президент США має власне уявлення, як проводити політику щодо нашої держави.

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"Рішення Трампа можуть бути імпульсивними"

Павло Казарін зазначив, що заяви Майка Волца та Марко Рубіо про Україну характеризують лише їхні особисті погляди. Вони стануть посадовцями, які будуть втілювати в життя політику, яку визначать Дональд Трамп, навіть якщо будуть з нею незгодні.

Якщо Трамп завтра скаже: "Дамо Україні зброю, грошей", у що я не дуже вірю, то вони будуть впроваджувати цю політику. Якщо він скаже: "Не будемо заважати росіянам далі просуватися вглиб української території", то ці політики, найімовірніше, не зможуть нічого з цим зробити,

– припустив військовослужбовець.

Посадовці з команди Трампа не приймають рішень. Хтось може мати більший голос, хтось – менший, але вони не вирішують, як США будуть діяти щодо війни в Україні.

"Думаю, що Трамп спиратиметься на своє власне уявлення про те, як це повинно бути. Крім того, абсолютно не виключено, що його рішення можуть бути імпульсивними", – додав журналіст.

Нагадаємо, видання Politico написало, що Майк Волц та Марко Рубіо дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка ставить в пріоритет США, але все ще залишаються жорсткими до Китаю, Ірану і Росії та далекими від частини республіканців, які прагнуть відмовитися від України чи НАТО.