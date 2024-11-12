Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

До теми У Трампа є найбільший важіль впливу на Путіна: що може спричинити крах Росії

Марко Рубіо може стати новим Держсекретарем США

Три обізнані джерела розповіли виданню, що, очікується, що новообраний президент США Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем.

За даними видання, наразі Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо після роздумів. Однак ще може змінити своє рішення в останній момент.

Журналісти зазначили, що Марко Рубіо був уперше обраний до Сенату США у 2010 році. У законодавчому органі він вважався зовнішньополітичним яструбом, зокрема щодо Китаю та Ірану.

Цікаво, що його ставлення до російської агресії проти України відображає позицію самого Дональда Трампа. За словами американського політика, війна в Україні "зайшла у глухий кут", тому наразі її потрібно "довести до завершення".

Водночас Рубіо сказав, що Трамп, як бізнесмен, не буде розповідати, в який спосіб він планує домовлятися, або розв'язувати питання війни в Україні.