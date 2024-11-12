Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Марко Рубио может стать новым Госсекретарем США

Три осведомленные источники рассказали изданию, что, ожидается, что новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит сенатора Марко Рубио, который представляет штат Флориду, госсекретарем.

По данным издания, пока Трамп остановился на кандидатуре Рубио после размышлений. Однако еще может изменить свое решение в последний момент.

Журналисты отметили, что Марко Рубио был впервые избран в Сенат США в 2010 году. В законодательном органе он считался внешнеполитическим ястребом, в частности в отношении Китая и Ирана.

Интересно, что его отношение к российской агрессии против Украины отражает позицию самого Дональда Трампа. По словам американского политика, война в Украине "зашла в тупик", поэтому сейчас ее нужно "довести до завершения".

В то же время Рубио сказал, что Трамп, как бизнесмен, не будет рассказывать, каким образом он планирует договариваться, или решать вопрос войны в Украине.