Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, рассказав, что еще до победы на выборах президента США Трамп собирал представителей крупных нефте-, газодобывающих компаний и анонсировал им в случае своего избрания, что отменит экологические требования, которые делали невозможным эксплуатацию новых месторождений.

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Условия, при которых Россия может исчезнуть с рынка нефтепродуктов

Как пояснил Рыбачук, вокруг этого вопроса говорится об огромных средствах. Сейчас действует ряд ограничений. Эксперт уверенно спрогнозировал, что Трамп их будет снимать.

По словам Рыбачука, есть игроки на Ближнем Востоке, которые совсем не в восторге от роли России в этом секторе, там происходят свои противостояния. Трамп и ключевые игроки, которые не хотят быть в коллективной ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) могут согласиться на то, чтобы снизить цену на нефть так, что Россия исчезнет с рынка, а затем ее повысить.

Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что у Трампа есть самый большой рычаг влияния на Путина. Потому что в России в следующем проекте ее бюджета 75% составляют доходы от продажи газа и нефти. Если обвалить цены на нефть, то Россия сложится как карточный домик,

– предположил Рыбачук.

Отметим, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов высказал мнение, что Трамп хочет, чтобы цена 1 барреля нефти составляла 50 долларов, делать цену ниже он, с его слов, не станет. Он прогнозирует, что Саудовская Аравия может на это согласиться, а для России это будет иметь негативные последствия.