Кроме того, таким образом Трамп может давить на Кремль. Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Трамп может договориться с Саудовской Аравией

Сергей Жирнов отметил, что для Трампа очень важно показать, что при Джо Байдене галлон бензина стоил, например, 5 долларов, а когда он пришел в Белый дом – компании испугались, снизили цены, а потом начали давать больше бензина, нефти, газа на рынок, поэтому галлон стоит условно 1 доллар. Также республиканец хочет, чтобы баррель нефти стоил 50 долларов.

Более низкую цену Трамп делать не будет, потому что это американская нефть – нерентабельна. В Саудовской Аравии могут согласиться на это, потому что у них себестоимость – условно 7 долларов. Все, что стоит больше – это прибыль для них. Даже если они будут продавать по 20 долларов, они все равно будут получать прибыль.

Россияне не смогут этого сделать, потому что у них еще дороже. И у них плохая нефть, потому что тяжелая, с примесями, поэтому всегда дешевле, чем легкая аравийская нефть и так далее. В Саудовской Аравии могут на это пойти, потому что если вытеснить с рынка нефти Россию, то аравийцы, просто проиграв в цене, могут выиграть в объеме,

– сказал экс-агент КГБ.

В Саудовской Аравии могут заменить своей нефтью всех, кто уйдет с рынка из-за того, что у них будет нерентабельная нефть, кому будет ее запрещено продавать. Трамп может договориться об этом с ними.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что имеет серьезные планы относительно нефтяного сектора. Он отметил, что в США будет больше черного золота, чем у любой другой страны в мире. По его словам, Штаты опередят по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию. Слова Трампа спровоцировали обесценивание нефти Brent на 2%. В России уже боятся последствий президентства Трампа для рынка нефти. Олигарх Олег Дерипаска заявил, что к маю 2025 года цены на нефть могут обвалиться до 50 долларов за баррель.