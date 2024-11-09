Крім того, у такий спосіб Трамп може тиснути на Кремль. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Дивіться також Надважливі для України: хто займе ключові пости в адміністрації Трампа і кого слід боятися

Трамп може домовитись із Саудівською Аравією

Сергій Жирнов зазначив, що для Трампа дуже важливо показати, що за Джо Байдена галон бензину коштував, наприклад, 5 доларів, а коли він прийшов у Білий дім – компанії злякались, знизили ціни, а потім почали давати більше бензину, нафти, газу на ринок, тому галон коштує умовно 1 долар. Також республіканець хоче, аби барель нафти коштував 50 доларів.

Нижчу ціну Трамп робити не буде, бо це американська нафта – нерентабельна. У Саудівській Аравії можуть погодитись на це, бо у них собівартість – умовно 7 доларів. Усе, що коштує більше – це прибуток для них. Навіть якщо вони продаватимуть за 20 доларів, вони все одно будуть отримувати прибуток.

Росіяни не зможуть цього зробити, бо у них ще дорожче. І в них погана нафта, тому що важка, з домішками, тому завжди дешевша, ніж легка аравійська нафта і так далі. У Саудівській Аравії можуть на це піти, тому що якщо витіснити з ринку нафти Росію, то аравійці, просто програвши у ціні, можуть виграти в об'ємі,

– сказав ексагент КДБ.

У Саудівській Аравії можуть замінити своєю нафтою усіх, хто піде з ринку через те, що у них буде нерентабельна нафта, кому буде її заборонено продавати. Трамп може домовитись про це з ними.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має серйозні плани щодо нафтового сектору. Він наголосив, що у США буде більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі. За його словами, Штати випередять за цим показником Саудівську Аравію та Росію. Слова Трампа спровокували знецінення нафти Brent на 2%. У Росії уже бояться наслідків президентства Трампа для ринку нафти. Олігарх Олег Дерипаска заявив, що до травня 2025 року ціни на нафту можуть обвалитися до 50 доларів за барель.