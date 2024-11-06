Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марко Рубио в эфире Today. Он также отреагировал на заявление трампа о том, что ему удастся завершить войну в Украине всего за 24 часа.

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Как сенатор прокомментировал план окончания войны Трампа

Байден сейчас дает Украине столько, чтобы страна не упала и не более, а мы хотим закончить эту войну,

– сказал Рубио, который может стать главой Госдепа.

Он также отметил, что Трамп, как бизнесмен, не будет рассказывать каким образом он планирует договариваться, или решать вопрос войны в Украине.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", – подчеркнул сенатор.

Рубио отреагировал на заявление Трампа о том, что он может завершить войну в Украине за 24 часа, отметив, что Трамп действительно намерен положить ей конец.

"Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы желать окончания войны", – отметил он.