Только Дональд Трамп будет принимать решения о помощи Украине. Журналист, военнослужащий Павел Казарин заметил 24 Каналу, что избранный президент США имеет собственное представление, как проводить политику относительно нашего государства.

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"Решения Трампа могут быть импульсивными"

Павел Казарин отметил, что заявления Майка Волца и Марко Рубио об Украине характеризуют только их личные взгляды. Они станут чиновниками, которые будут воплощать в жизнь политику, которую определят Дональд Трамп, даже если будут с ней не согласны.

Если Трамп завтра скажет: "Дадим Украине оружие, денег", во что я не очень верю, то они будут внедрять эту политику. Если он скажет: "Не будем мешать россиянам дальше продвигаться вглубь украинской территории", то эти политики, вероятнее всего, не смогут ничего с этим сделать,

– предположил военнослужащий.

Чиновники из команды Трампа не принимают решений. Кто-то может иметь больший голос, кто-то – меньший, но они не решают, как США будут действовать относительно войны в Украине.

"Думаю, что Трамп будет опираться на свое собственное представление о том, как это должно быть. Кроме того, абсолютно не исключено, что его решения могут быть импульсивными", – добавил журналист.

Напомним, издание Politico написало, что Майк Волц и Марко Рубио придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа, которая ставит в приоритет США, но все еще остаются жесткими к Китаю, Ирану и России и далекими от части республиканцев, которые стремятся отказаться от Украины или НАТО.